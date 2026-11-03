El Circuit Viu programa una quincena de conciertos en salas de la Comunitat Valenciana

Child of Panoptes - CIRCUIT VIU

VALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Viu cierra una nueva edición con 15 conciertos en salas de toda la Comunitat Valenciana. Durante el mes de noviembre, bandas y solistas emergentes y consolidados mostrarán sus últimos trabajos con propuestas de diversos géneros musicales.

El ciclo está organizado por la Asociación de Salas Privadas de Música en Directo En Viu! con el objetivo de potenciar la actividad en locales de espectáculos musicales. La iniciativa cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC) y de la estrategia València Music City del Ayuntamiento de València. Las entradas se pueden adquirir en la página oficial del ciclo (https://www.circuitviu.es/).

Además, la iniciativa vuelve a incluir a artistas que sufrieron los efectos de la dana de octubre de 2024 a través del programa Cànter para la reactivación del sector musical. Esta actividad ha sido implementada por la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim) con la colaboración del Ministerio de Cultura. Este año, 15 cantantes y grupos han participado en una aceleradora con sesiones prácticas en torno al negocio musical. Ahora, se les facilita la posibilidad de tocar en escenarios de todo el territorio valenciano.

La primera cita del Circuit Viu en el mes de noviembre será el próximo jueves, 5 de noviembre, en el Pub Terra de Castelló de la Plana con el directo de Apolo. Este cuarteto de pop-rock presentará su álbum de debut, Llenos de polvo gris, que, además, supone su adiós antes de cambiar de nombre. Unos días más tarde, el domingo 8, la sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant abrirá sus puertas para la formación de indie-rock Bajo 79 para tocar las canciones del EP Juventud Malhablada.

El siguiente fin de semana de noviembre se celebrarán 5 conciertos. En primer lugar, el viernes 13 habrá dos propuestas diferentes en la ciudad de València: la pianista colombiana Daniela Ocampo ofrecerá un repertorio clásico y de melodías latinoamericanas en el Café Mercedes Jazz; y los grupos de rock fusión Holistiks y Low Kost actuarán en el Radio City. Por otra parte, la programación del sábado 14 de noviembre incluye los espectáculos del cantautor Rafa Pons en la sala El Volander de València; del cantante y guitarrista Julio Bustamante en el Teatre del Raval de Gandia; y de las formaciones de pop-rock Elsa Grande y Abrazo en la sala Stereo de Alicante.

Ese escenario de la capital alicantina acogerá a las bandas de indie-pop y rock alternativo Malditas Gaviotas y Viscopaf el viernes 20. Esa misma jornada se producirá la actuación del trío de pop-rock Atlàntic en el local El Volander de la ciudad del Turia, donde podrían avanzar alguna de las canciones que preparan para su próximo álbum.

El sábado 21 habrá otras dos citas con el Circuit Viu: las bandas de rock y garaje Wau y los Arrrghs!!!, Child of Panoptes y Los Imposibles formarán parte del cartel del festival Sixties Rock Weekend que se desarrollará en La Bohemia de Castelló de la Plana; y la cantante venezolana Georgina estará en la sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant. Además, La Caravana y Termofrigidus mostrarán su mezcla de estilos en La Casa de la Mar de Alboraya el domingo 22.

Finalmente, la séptima edición del Circuit Viu se cerrará con otras tres propuestas muy diferentes. Así, el sábado 28 de noviembre tendrá lugar el Metal Bee en el Matadero Live Music donde estará el grupo de rock Seventh Hell, que compartirá cartel con Leo Jiménez, Debler Eternia, Bolu2 Death, Salduie y Six Burning Knives.

Ese día también se celebrará el concierto del trío de pop electrónico Rumores en el Teatre del Raval de Gandia. El ciclo acabará el domingo 29 con el directo de la banda Bèrnia en La Casa de la Mar de Alboraia.