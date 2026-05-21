Cirque du Soleil trae a València su renovada 'Alegría' para dejar al público "con la boca abierta"

Archivo - Un acróbata del Cirque du Soleil. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cirque du Soleil abre su gran carpa en València desde este viernes con 'Alegría - Bajo Una Nueva Luz', una mirada "modernizada" de la emblemática producción estrenada originalmente en 1994 que volverá a dejar a los espectadores "con la boca abierta".

Así lo ha destacado a Europa Press Pablo Bermejo, payaso y uno de artistas que, tras haber participado en el montaje de los ochenta, repite en este proyecto. "Se trata de una versión moderna, que conserva el alma de la Alegría de 1984, con su parte acrobática y musical increíble, pero le ha puesto 'esteroides' para que sea más potente", ha descrito.

El cómico ha señalado que un espectáculo con un mensaje alegre como este es especialmente importante "en un momento en el que están pasando en el mundo demasiadas cosas innecesarias".

"Me recuerda a la situación que hubo tras la pandemia. Ahora también se nota que la gente, en cuanto le das amor y conexión humana, reacciona", ha comentado Bermejo, que, además, ha alabado la calidez del público español en general y valenciano en particular.

El payaso recalca que, a lo largo de su trayectoria, Cirque du Soleil "ha inventado musas cosas y ha modernizado otras", pero lo más característico es su "combinación de acrobacia, música y poesía".

Finalmente, ha animado a los espectadores a no perderse esta 'Alegría': "Van a disfrutar una experiencia inolvidable", ha aseverado el artista.

Tras siete años de ausencia, la compañía vuelve a València, donde abrirá la puertas hasta el próximo 28 de junio de su Gran Carpa. Un equipo de sesenta personas ha trabajado para elevar la lona hasta su posición final utilizando más de 100 postes de soporte.

La Gran Carpa, levantada en la explanada de la Feria de Navidad, tiene un aforo de 2.500 persona, mide 19 metros de altura y 51 metros de diámetro. Los cuatro mástiles de acero alcanzan los 25 metros de altura. Se necesitan 550 anclajes para fijar la carpa sobre una superficie asfaltada de más de 4.505 metros cuadrados. La lona blanca ayuda a contrarrestar los efectos del sol, reduciendo así el consumo energético y minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero. 'Alegría - Bajo Una Nueva Luz' viaja con cerca de 2.000 toneladas de equipamiento.

"ESTILO INCONFUNDIBLE"

'Alegría', uno de los espectáculos más emblemáticos de la agrupación, marcó su "estilo inconfundible" y cautivó a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades de todo el mundo entre 1994 y 2013.

Fue además el primer show de Cirque du Soleil en representarse en Madrid y Barcelona, en 1998, dando inicio a una larga historia de conexión entre la compañía canadiense y el público español.

Ahora, a través de una renovada puesta en escena, una nueva dirección artística, números acrobáticos reinventados y una estética más contemporánea, 'Alegría - Bajo Una Nueva Luz' "reaviva la emoción y la magia del espectáculo original, manteniéndose fiel a la esencia que lo convirtió en un fenómeno internacional: sus inolvidables melodías, sus temas universales y su universo barroco cargado de lirismo y nostalgia", concluyen sus responsables.