La ciudad de València dedicará 2026 al rey Jaume I en el 750 aniversario de su muerte

VALÈNCIA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València dedicará 2026 al rey Jaume I (1208-1276) con motivo del 750 aniversario de su muerte, de modo que homenajeará a este monarca durante todo el próximo año, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ha detallado que esta ha sido una decisión adoptada en la Junta de Gobierno Local de esta corporación local en su última sesión de 2025, celebrada este martes.

La propuesta ha llegado a este órgano colegiado promovida por el concejal de Cultura, José Luis Moreno, al considerar que la conmemoración del 750 aniversario del fallecimiento de Jaume I se concibe como "una efeméride de carácter histórico y cultural, orientada a la divulgación rigurosa del pasado de València y del Reino de València, al conocimiento de la evolución de sus instituciones y a la puesta en valor de su patrimonio histórico, jurídico y cultural, desde una perspectiva institucional".

En el ejercicio de sus competencias en materia de cultura, patrimonio histórico y difusión cultural, el ayuntamiento de la capital valenciana ha considera "oportuno reconocer esta efeméride" y ha decidido incorporarla "de forma transversal a las actividades culturales y educativas desarrolladas por los distintos servicios municipales".

El concejal de Cultura ha considerado que Jaume I, el Conqueridor, fue "una figura clave en la historia" de la ciudad de València "y en la constitución y consolidación del Reino de València como realidad política y jurídica plenamente integrada en la Corona, dotada de instituciones propias, de un ordenamiento jurídico articulado y de una capital, València, llamada a desempeñar, desde su conquista a manos del monarca, una función central en el Mediterráneo occidental".

Moreno ha manifestado, además, que la historia de este reino "tampoco puede entenderse sin el papel jugado por el entorno familiar del soberano y, en particular, por Na Violant d'Hongria, segunda esposa de Jaume I".

"En su condición de reina consorte, ésta tendría una presencia destacada en la vida política y cortesana de la Corona, participando en la creación de alianzas, la estabilidad dinástica y en la proyección institucional del reino", ha destacado el responsable municipal.