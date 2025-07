Un ciudadano reprocha a Mazón "dejadez" en la dana y el 'president' le emplaza a darle explicaciones en privado

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano ha reprochado este lunes al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, la "falta de previsión y dejadez" del Consell en la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y provocó 228 fallecidos el pasado 29 de octubre. "Lo habéis hecho mal", ha manifestado este vecino a Mazón, además de afearle que "desapareciera" aquella tarde. Por su parte, el dirigente autonómico se ha quedado con el teléfono de esta persona y se ha mostrado dispuesto a continuar hablando con él porque, según ha señalado, "le falta información".

La conversación se ha producido a la llegada del jefe del Consell a una visita a las instalaciones de la Agrupación Comarcal de Empresarios en la localidad valenciana de Alaquàs, que se ha incluido este lunes por la mañana en la agenda de Presidencia.

A la entrada de las instalaciones y delante de los medios de comunicación, el hombre, que trabaja en Alaquàs y reside en la localidad de Torrent, también afectada por las inundaciones, se ha acercado a Mazón para trasladarle que en la dana hubo "una falta de previsión y una dejadez que te cagas". "Eso no puede ser: ha muerto mucha gente, ha muerto mucho valenciano y lo único que estamos oyendo es si el PSOE o si Pedro Sánchez", le ha dicho.

Además, ha subrayado que un gobierno autonómico debe "tomar decisiones" ante una alerta meteorológica así y ha considerado que el Consell no tenía "a la gente válida" en materia de emergencias para afrontar la dana.

Por su parte, Mazón ha dicho entender "perfectamente" al vecino, al que ha invitado a mantener una conversación y ante el cual ha defendido que "por la mañana se trasladó a los ayuntamientos toda la situación".

El vecino le ha insistido en que sí que se habló de la previsión meteorológica, con "todos los datos el día anterior", y ha recordado que la Universitat de València (UV) decidió suspender las clases ese día. Seguidamente ha criticado que la reunión del Cecopi se convocara a las 17.30 horas y no a primera hora del día.

"¿Tú te crees que eso no se trabajaba en la convocatoria del Cecopi? Estaba trabajando con todas las administraciones. Eso funciona así", ha comentado Mazón.

"MI HIJA SE SALVÓ DE PURO MILAGRO"

El hombre ha calificado de "vergonzosa" la situación que se produjo y ha puesto como ejemplo que su hija, que vive en Paiporta, "se salvó de puro milagro" porque la riada arrasó completamente su librería y tanto su esposa como él le dijeron que no fuera ese día a trabajar a partir de la información que disponían.

"A la gente que ha muerto le ha pillado en sus casas. No me jodas que un país como España pase esto...", ha agregado. Y en otro momento de ha remarcado que "un país como España no puede estar con ese retraso". Recuerda además que fue a quitar barro a Paiporta el 1 de noviembre "y no había Guardia Civil ni nada, ni prevención ni nada": "Ha sido tercermundista".

Por eso ha recalcado a Mazón que el Consell debería "haber dicho (al Gobierno) que esto es demasiado para mí". "Si no se puede, no pasa nada con que te ayude el Gobierno. Esto no es un problema de PP o PSOE", argumenta.

"IMPOSIBLE INFORMAR DE LO QUE NO TE INFORMAN"

"Totalmente de acuerdo --ha concedido Mazón-- ¿Te crees que no le pedimos todo? Cuando quieras te lo explico. Si me dejas tu teléfono, un día te llamo y te lo explico en vez de estar aquí con las imágenes (de los medios) que se puedan tener (...)". Y ha subrayado al vecino: "Que te quede claro una cosa, lo que es imposible es informar de lo que no te informan".

El intercambio ha continuado con el hombre insistiendo que la información que se tenía era "buena" y un reproche: "Desapareciste en un momento como este no estabas en tu sitio. Te equivocaste. Hay que afrontarlo".

En otro momento, el hombre indica a Mazón que si es el 'president' de debe "pisar tierra" y no "en la oficina con lo que está pasando", a lo que el jefe del Consell responde que ha estado "ayudando a polígonos y empresas a que vuelvan a abrir" y ahora "centrado en la reconstrucción".

"Es que solo faltaba eso --replica el vecino--. Un país como España tiene que ser más ágil. En Paiporta llegó tarde todo el mundo. Lo único bonito fue ver a gente de toda la Comunitat Valenciana sin nada en las manos quitando barro, y vosotros no estabais".

Y enfatiza a Mazón: "Primero eres tú, que es la comunidad, y luego lo otro. Lo que no podemos decir es Pedro Sánchez. Ahí fallasteis vosotros por no tener servicios de prevención".

"VOX OS LLEVARÁ A LA RUINA"

Además, el hombre advierte al jefe del Consell que Vox les "llevará a la ruina" con sus planteamientos en materia de inmigración de "todos los migrantes fuera". "¿Quién va a trabajar en el campo? Si te pasas por aquel polígono verás que todos son emigrantes. Y les tenemos que dar las gracias. Los nacionales, los de la pulserita, no van a trabajar ahora, y al campo menos. Es lo que veo yo", indica a Mazón, a quien cree que Vox le "ha quitado todo el poder" en materia de emergencias.

El 'president' le contesta que si quiere un día pueden "hablar de política en general", pero el vecino dice que "no hace falta" e insiste: "Lo habéis hecho mal, se reconoce y se vuelve a empezar".

En este punto, Mazón toma la palabra y afirma: "Hay cosas que dices que no son así. De verdad, te falta información, te lo digo en serio".

"Estoy dando la cara contigo. Si quieres hablamos dentro sin medios. Yo no te he dicho todo lo que te quiero decir porque no me quieres escuchar. Si quieres te llamo y te lo explico un día", contesta Mazón, tras lo que el vecino vuelve a lamentar que han "hecho las cosas mal" y han "puesto a la persona equivocada" como consellera, en alusión a la extitular de Interior Salomé Pradas.

Entonces acaba la conversación entre ambos a la entrada de las instalaciones. "Encantado de haberte escuchado, en cualquier caso", le ha expuesto Mazón.

Tras la visita a la sede, los periodistas han preguntado al 'president' por este "incidente" o "conversación un poco airada". Mazón ha respondido que "incidente ninguno" y que no le ha parecido que haya sido una conversación airada.

"Me he quedado con su teléfono porque creo que algunas informaciones no las tiene bien claras. Es difícil a veces en algunos minutos en las puertas de un acto, pero yo intento atender siempre a todo el mundo. Creo que hay algunas opiniones que no se ajustan a la realidad y por eso quiero hablar con él, como hacemos con todo el mundo", ha manifestado.