La Ciutat de les Arts elige las seis fotografías sobre el eclipse solar ganadoras del concurso 'AstroCiutat'

Fotografías ganadoras del concurso - GVA

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha seleccionado las seis fotografías ganadoras de la tercera edición del concurso 'AstroCiutat. El universo en imágenes'. Las imágenes, que capturan diferentes miradas al eclipse del pasado 12 de agosto, se expondrán en gran formato en la Calle Menor del Museu de les Ciències, de libre acceso, a partir del 30 de octubre.

Con esta propuesta, que cuenta con el apoyo de la empresa valenciana FotoAstro González y la revista 'Muy Interesante', la Ciutat de les Arts i les Ciències quiere promover entre el público la astrofotografía, una modalidad de la fotografía relacionada con la divulgación astronómica, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El jurado de 'AstroCiutat' ha estado integrado por el astrofotógrafo Jesús M. García Flores, el fotógrafo Toni Sendra, representantes de la Ciutat de les Arts i les Ciències, de los patrocinadores FotoAstro González y la revista 'Muy Interesante', así como también de los colaboradores Asociación Valenciana de Astronomía (AVA) y la Asociación Astronómica de Aras de los Olmos.

Esta edición 2026 del concurso 'AstroCiutat' se convocó con dos categorías, una dedicada al eclipse del pasado 12 de agosto y una segunda categoría que permitía participar con una imagen de cualquier otro ocultamiento del Sol. En ambas se establecían tres finalistas.

Al declarar desierta por el jurado la categoría denominada 'Otros Eclipses de Sol', la Ciutat de les Arts i les Ciències ha redistribuido los premios inicialmente asignados a dicha categoría en la modalidad 'Eclipse del 12 de agosto' por lo que se han premiado seis fotografías del evento astronómico del pasado verano.

La tercera edición del concurso 'AstroCiutat' ha premiado las fotografías 'Los colores del eclipse', obra de Javier Castro Chaves, que captura la belleza de la variedad cromática de las diferentes fases del eclipse desde León; '30 segundos', de José Ángel Izquierdo, la viral imagen del truco de skate protagonizado por el deportista olímpico Danny León durante el momento de la totalidad; y 'Paranoia-Delimitando la totalidad', astrofotografía realizada por Iker Fernández Martínez que refleja la sucesión de instantes del comienzo al final de la totalidad con la aparición y desaparición en ambos momentos de las denominadas 'perlas de Baily'.

También se encuentran entre las seis finalistas 'El Sol y la Luna se dan cita en Morella' que firma Eduardo Manero Serrano con su icónica imagen del eclipse sobre el cielo y la fortaleza de esta población castellonense; 'A crescent sunset', realizada por Rositda Dimitrova en Mallorca; y la astrofotografía 'In the shadow of daylight' de David Jerabek, tomada desde la República Checa donde el eclipse fue parcial.

PREMIOS Y ACTIVIDADES

La entrega de los premios tendrá lugar el 30 de octubre en el Museu de les Ciències, con la inauguración de la exposición de las imágenes ganadoras en la Calle Menor del edificio, un espacio de libre acceso al público por el que pasan anualmente un millón y medio de visitantes, y en la que permanecerá durante un año.

Previamente a la entrega de los premios, se celebrará una mesa redonda con el título 'Más allá de la totalidad', a partir de las 19.30 horas, en el Auditorio del Museu. Contará con la participación del astrofotógrafo Jesús Manuel García Flores; el presidente de AstroARAs y heliofísico, Joan Manel Bullón i Lahuerta; y la profesora y responsable de l'Aula del Cel - Observatori Astronòmic de la Universitat de València, Beatriz Ramírez.

La actividad divulgativa ofrecerá la oportunidad de conocer la ciencia que explica los eclipses solares, descubrir su interés para la investigación y la divulgación astronómica y acercarse a las técnicas que permiten fotografiar estos fenómenos. Tras la conferencia se procederá a la entrega de premios del concurso 'AstroCiutat' e inauguración de la exposición.

También se ha organizado una observación con telescopios en el Jardín de Astronomía, a partir de las 21.30 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Todas estas actividades serán de libre acceso hasta completar aforo.