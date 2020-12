M Clan, Varry Brava, Bely Basarte, Ladilla Rusa o Natalia Lacunza cantarán en acústico en el Teatro la PlaZeta

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos íntimos 'Nits Acústiques' llevará, entre enero a mayo en el Teatro La PlaZeta de València con M Clan, Natalia Lacunza, David Otero, Los Zigarros, Varry Brava, Seguridad Social, Bely Basarte, Kutxi Romero (Marea), Ladilla Rusa, Agoney, Efecto Pasillo y Daniel Sabater.

A partir del próximo mes de enero la música "volverá a brillar en València por todo lo alto" de la mano de 'Nits Acústiques' el nuevo ciclo de conciertos que continúa el ciclo 'Nits al Carme', que trajo este verano a la ciudad a artistas como David Bisbal, Ara Malikian, Izal, Pablo López, Miguel Poveda o Los Secretos, ha indicado la promotora en un comunicado.

Nits Acústiques ha confirmado los 12 primeros conciertos, todos ellos en el Teatro La PlaZeta y con un aforo reducido de 350 butacas y bajo unas estrictas medidas de seguridad y adaptadas a las normativas vigentes, garantizando así a los asistentes la máxima seguridad y bajo el eslogan de #culturasegura.

En este ciclo de invierno-primavera "casi todos los conciertos son acústicos, hay algún electroacústico y alguno un poco más eléctrico, pero todos en un formato para teatro y adaptado a las circunstancias actuales: aforos muy limitados y cumpliendo las normativas sanitarias vigentes".

El espectador tendrá dos butacas de distancia a ambos lados y se han diseñado todos los protocolos según las restricciones de aforos en teatros para asegurar los accesos de entrada y salida de manera ordenada igual que se pudo ver en 'Nits al Carme' y donde todo fue un éxito.

ARRANCAN KUTXI ROMERO, AGONEY Y LADILLA RUSA

En enero estarán los conciertos de Kutxi Romero líder de Marea, Agoney, Ladilla Rusa. En febrero el escenario de Nits Acústiques presenta a dos de las principales bandas de rock nacional con más de dos décadas a sus espaldas: M Clan y Seguridad Social.

También visitará València, Natalia Lacunza tras la cancelación el pasado verano de su concierto en Viveros; en este concierto además presenta su nueva gira tras hacer 'sold out' en Madrid de la semana anterior. Bely Basarte también llegará tras agotar entradas presentando su disco 'El camino que no me llevó a Roma'.

En marzo, Varry Brava visita la ciudad presentando disco en el escenario del Teatro La PlaZeta, y también se podrá disfrutar de "la frescura, imagen y actitud que tanto, y tan bien caracteriza" a Los Zigarros. Efecto Pasillo y Daniel Sabater completan los acústicos del mes.

Y para abril, Nits Acústiques confirma la presentación del nuevo disco de David Otero que presenta en unas semanas, donde repasa todos sus éxitos en solitario y con el Canto del Loco, un disco de duetos e íntegramente en acústico.

ENTRADAS ENTRE 16 Y 25 EUROS

Las entradas se pueden adquirir a través de nitsalcarme.com y oscilan entre los 16 y los 25 euros y el acceso al recinto contará con parking gratuito.