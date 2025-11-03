El clásico que inspiró 'Frozen' llega a La Rambleta con una puesta en escena para toda la familia

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València acogerá el próximo 9 de noviembre 'La Reina de las Nieves', una versión "contemporánea, teatral y musical" del célebre cuento de Hans Christian Andersen, bajo la dirección y dramaturgia de Triana Lorite. Se trata de una producción para todos los públicos que "rescata la pureza y la ternura de la literatura de los cuentos al llevarlos al teatro", destacan los responsables del espacio cultural en un comunicado.

Mucho antes de que 'Frozen' conquistara el cine, 'La Reina de las Nieves' ya emocionaba a generaciones con su mensaje de amor y valentía. Ahora, esta versión teatral recupera la magia y la profundidad del cuento original, devolviendo al público la esencia de la historia que inspiró a la gran pantalla.

La obra narra la aventura de Gelda, una joven que emprende un viaje épico para rescatar a su amigo Kai, atrapado por la misteriosa Reina de las Nieves en su castillo de hielo. A través de su travesía, el espectáculo invita a redescubrir el poder de la literatura y la mitología, celebrando el valor, la empatía y la magia que habitan en cada persona.

La Reina que escribió Andersen está llena de alegoría y simbolismo: representa la frialdad emocional, la razón sin empatía y el aislamiento social. No es una villana convencional: no grita, no ataca, no expresa odio. Su poder radica en la ausencia de emociones, en ser la personificación de la frialdad absoluta, incapaz de sentir compasión. En contraste, Gelda -la niña protagonista- posee un poder tan sencillo como inmenso: la compasión y la empatía.

Andersen quiso mostrar cómo, cuando la razón se impone al corazón, el alma humana se enfría y se aleja de la sensibilidad y la compasión que nos hacen verdaderamente humanos. Para el autor, la infancia no es solo una etapa vital, sino un estado de pureza, fe y sensibilidad: una invitación a crecer sin renunciar al corazón amoroso y valiente de un niño.

Triana Lorite destaca: "Los cuentos son la clave para recuperar el tempo, la confianza y el deseo por las cosas imposibles. El espíritu valiente de una niña y de un niño no es ingenuo ni frágil, es una forma pura de fortaleza y coraje, con una capacidad única de crear y amar sin cuestionar las zonas oscuras y frías de la vida".

TERNURA Y FANTASÍA

'La Reina de las Nieves' es una historia eterna sobre la ternura, la fantasía y el poder del amor puro, pensada para todos los públicos. Porque los grandes cuentos, aquellos que sobreviven al paso del tiempo, siguen siendo eternos para quienes no dejan de soñar.

El montaje cuenta con música original de David Bueno y un talentoso elenco formado por Huichi Chiu, Irene Camacho, Nacho Zorrilla, Inma Pérez-Quiros, Críspulo Cabezas y Gaby del Castillo. La cuidada puesta en escena transforma el escenario en un universo onírico donde la música, la danza y el teatro se entrelazan para crear una experiencia capaz de emocionar tanto a los más pequeños como a los adultos que aún creen en la magia.