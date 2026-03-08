Los CLER defienden su compromiso con la mirada de género en la reconstrucción tras la dana

Archivo - Una mujer camina por la calle, a 28 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) han señalado su "compromiso" con la incorporación de la perspectiva de género en la reconstrucción de los municipios anegados por la dana del 29 de octubre y en el "replanteamiento" de todo el territorio de la cuenca hidrológica.

"En 2026 la brecha de género no se ha cerrado y los CLER recuerdan que la legislación obliga a contemplar la perspectiva de género también en las políticas urbanísticas y territoriales", han indicado, en un comunicado, y han añadido que "diferencias que pueden parecer pequeñas en el ámbito familiar transcienden del ámbito personal y hacen necesario que el urbanismo tenga también mirada de género".

Por ello, han reclamado una "reconstrucción orientada hacia la movilidad sostenible, que favorezca el transporte colectivo y el uso de la bicicleta". "Estas políticas son importantes para toda la sociedad, pero afectan directamente a la calidad de vida de las mujeres", han remarcado.

"En los hogares en los que hay sólo un vehículo, el uso que hacen de él mujeres y hombres es diferente", han indicado. En esta línea, han explicado que, "en general, la mujer lo utiliza de para tareas de mantenimiento del hogar y cuidados familiares, fundamentalmente: compra y colegios". Sin embargo, "los hombres suelen asumir trayectos relacionados con desplazamientos de mayor distancia y suelen conducir para ir al trabajo, ya que en la mayoría de los polígonos falta transporte público", han agregado.

A su juicio, "indirectamente, las diferencias en el uso del vehículo familiar, provocan también diferencias en el acceso al trabajo y se relacionan con la brecha salarial, ya que los trabajos de los sectores industriales y de transporte, situados en estos polígonos, están mejor remunerados que los trabajos en el sector terciario que son los más cercanos al lugar de residencia familiar".

En contraste con esta demanda, han denunciado que "en los primeros meses se priorizó y se dedicó un enorme presupuesto a la reposición del parque de vehículos privados, mientras que, un año después, el transporte público sigue deteriorándose de forma inaceptable".

MUJERES ENCARGADAS DE LOS CUIDADOS

Asimismo, han apuntado que "se podría aprovechar que se tienen que rehacer calles para, o hacerlas peatonales, o al menos asegurar que la anchura de las aceras garantiza la accesibilidad a sillas de ruedas y carritos". "De nuevo, esto es algo bueno para toda la población, pero la realidad es que siguen siendo las mujeres las encargadas mayoritariamente de los cuidados, así que serían directamente beneficiadas por este enfoque", han subrayado.

Además, desde los comités han recordado las conclusiones de la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de 1997: "Los gobiernos, la comunidad internacional y las organizaciones internacionales deben velar por que se adopte un criterio de participación respecto de la protección y la conservación del medio ambiente a todos los niveles y, al formular políticas y programas".

Al hilo, han señalado que "deben reconocer que el desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida por el hombre y la mujer y tomar en consideración el papel que cada cual desempeña en la producción y la reproducción."

En este sentido, han considerado que "hay radicales diferencias de género en el liderazgo y en la toma de decisiones entre la participación comunitaria y las instituciones": "La participación comunitaria y asociativa tiene mucha más paridad y liderazgos femeninos que la estructura política institucional, es decir, que desde abajo es mucho más fácil incorporar la necesaria mirada de las mujeres a la toma de decisiones".

Finalmente, han destacado que, "generalmente, las mujeres son más afectadas por la crisis climática y por catástrofes como la dana del 29 de octubre de 2024, y que, en todo el mundo, los 'defensores del territorio' son frecuentemente defensoras". "Precisamente el pasado 2 de marzo fue el décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, líder indígena feminista y activista del medio ambiente", han añadido.

Además, han hecho hincapié sobre que, "frecuentemente, coinciden los mismos partidos y las mismas ideologías que niegan la crisis climática con los que niegan la opresión a la mujer y, negándolas, ponen trabas a las soluciones a ambas".