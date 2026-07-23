CMA Machine Tools crea una máquina que hace estructuras metálicas que permiten levantar en obra edificios en 16 semanas

La máquina de CMA Machine Tools permite levantar en obra edificios de cinco plantas en 16 semanas - CMA MACHINE TOOLS

VALÈNCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa valenciana CMA Machine Tools ha desarrollado una máquina que permite que los talleres de estructura metálica puedan, con un proceso mecanizado, levantar en obra edificios de cinco plantas en 16 semanas, al ritmo que exige la construcción industrializada de vivienda, según ha informado la firma.

La compañía, especializada en el diseño y fabricación de maquinaria para el sector metalúrgico desde 1989, ha crado el modelo BRX que integra en una sola línea el mecanizado y corte, con tres cabezales que mecanizan las tres caras de la viga, sin que el operario tenga que volver a medir, marcar o reposicionar la pieza.

"La viga entra en bruto y sale terminada, con la misma precisión en la primera pieza que en la número quinientos. Y todo gestionado con un software propio, una interfaz sencilla y un control de stock de material integrado pensado para el día a día de producción", ha explicado el gerente de CMA Machine Tools, Sergi Peris.

"A efectos prácticos, los clientes que ya usan esta herramienta son capaces de fabricar hoy la estructura metálica de edificios de cinco plantas que se levantan en obra en 16 semanas. Esta circunstancia es posible gracias a un proceso de mecanizado que no requiere mover la pieza entre máquinas ni depende del criterio manual de un operario. "Es un flujo automático y repetible, lote tras lote", ha añadido.

Con este desarrollo, CMA Machine Tools se posiciona como un proveedor clave de la cadena de industrialización de la vivienda en un momento en que el sector identifica la capacidad de fabricación como uno de los principales obstáculos para que este modelo constructivo escale a la velocidad que el mercado necesita.

"Sin talleres de estructura metálica capaces de fabricar a este ritmo, la industrialización se queda en un dato más: nosotros resolvemos esa pieza de la cadena. El crecimiento en proyectos unifamiliares industrializados avanza a un ritmo superior al 12 por ciento en España, y el mercado de construcción modular ya alcanza el 45 por ciento de cuota mundial", ha destacado el gerente de la compañía de Alzira.

Peris considera que "el acceso a la vivienda representa uno de los mayores problemas en la sociedad actual" y ante esta situación la construcción industrializada "se perfila como una de las vías más efectivas para aliviarlo. En este sentido la máquina diseñada por la compañía resuelve la capacidad de los talleres de fabricar estructura metálica al ritmo que este modelo exige, ha señalado.

España acumula un déficit de vivienda que las estimaciones sitúan en varios cientos de miles de unidades, y al ritmo actual de construcción el mercado tardaría décadas en equilibrar oferta y demanda, según las mismas fuentes que han subrayado que ante este escenario, el sector prevé que la construcción industrializada es una de las pocas vías capaces de escalar la producción de vivienda sin depender de más suelo ni más mano de obra -un modelo que países como Suecia o Alemania ya han consolidado con resultados-.

La construcción industrializada avanza así desde la experimentación hacia la consolidación técnica. De hecho, ya representa el 2,30 por ciento de las promociones en España, y una parte significativa del sector cree que esa cuota podría multiplicarse en los próximos años, según ha destacado la compañía que ha añadido que ese crecimiento depende de que la industria auxiliar sea capaz de fabricar estructura metálica con la precisión y el ritmo que la industrialización exige.