El coche de Policía que se empotró contra una vivienda de Alaquàs perseguía a otro vehículo que eludió un control

1077014.1.260.149.20260412110325 Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Alaquàs tras chocar un vehículo de la Policía Nacional en la planta baja - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coche de la Policía Nacional que se empotró contra el garaje de una vivienda a última hora de la tarde de este sábado en Alaquàs (Valencia) perseguía a un vehículo que se había dado a la fuga en un control, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia fueron alertados a última hora de la tarde de este sábado para acudir a un incendio en una vivienda de la calle San Pascual en Alaquàs (Valencia), originado tras el choque de un vehículo de la Policía Nacional contra la planta baja, donde se quedó empotrado en el garaje.

Fuentes policiales han explicado que los agentes estaban en un control policial cuando un vehículo se dio a la fuga, por lo que comenzó una persecución en la que el coche que huía hizo un giro brusco y los agentes, para evitar la colisión, maniobraron y acabaron empotrados en el garaje de la vivienda.

El vehículo policial era un modelo híbrido, cuya batería se incendió y se provocó un incendio en la planta baja de la vivienda, en la que residía una mujer con movilidad reducida que pudo ser rescatada por los bomberos.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), hasta el lugar del incidente se envió a una ambulacia SAMU y un Soporte Vital Básico que atendieron a la mujer, de 67 años, y que presentaba inhalación de humo y la trasladaron al Hospital General de València. Los agentes no sufrieron daños.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Torrent, Paterna, sargento de Torrent y oficial del Consorcio, que tuvieron que rescatar a la mujer que estaba en ese momento en la primera planta.

El humo se propagó por el resto de la vivienda, por lo que los bomberos accedieron al interior y auxiliaron a la mujer, a la que proporcionaron una máscara de rescate y la evacuaron temporalmente a la terraza superior, al ser una zona segura. Posteriormente, se mantuvieron a su lado hasta que han podido bajarla sin riesgo hasta la calle.

Los bomberos no tuvieron que intervenir para excarcelar a los policías del vehículo pero sí para retirar el coche empotrado en la vivienda. Posteriormente, los bomberos custodiaron el traslado del coche para evitar el riesgo de reignición. La Comisaría de Xirivella es la encargada de la investigación de los hechos, que sigue abierta.