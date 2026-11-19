La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, atiende a los medios de comunicación, en la Plaza Ayuntamiento Benetússer, a 19 de noviembre de 2026, en Benetússer - Rober Solsona - Europa Press

BENETÚSSER (VALENCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha apelado a la movilización "en masa" del voto femenino para mantener a PP y Vox en la oposición tras los comicios.

"No podemos retroceder, al contrario, tenemos que seguir avanzando. Por lo tanto, hago un llamado muy especial a todas las mujeres de este país para que voten en masa y pongan a PP y a Vox en su sitio; es decir, en la oposición".

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto de campaña en Benetússer (Valencia), Colau ha condenado el último caso de violencia machista con el asesinato de una mujer en la localidad madrileña de Parla y ha proclamado que no se van a conformar hasta que el número de víctimas por esta lacra sea "cero".

"Las mujeres volveremos a salir en masa a las calles y decimos que no vamos a permitir que se normalice la violencia contra las mujeres. Ni una más", ha exclamado, para recordar que precisamente este jueves se cumple el 93 aniversario del sufragio femenino. Además, ha señalado que el próximo 25N, cuatro días antes de las elecciones, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por tanto, ha animado a que el próximo 29N a que todas las mujeres se movilicen para votar "en defensa" de sus derechos, ya que ha alertado que un gobierno de PP y Vox supondría, a su juicio, en derechos tan básicos como las leyes contra la violencia de género, sobre cuidados y sobre el derecho al aborto.

La también exalcaldesa de Barcelona ha señalado que "uno de los principales retos que afrontamos como país es acabar de una vez por todas con la violencia machista". "Esa violencia machista que aún a día de hoy Partido Popular y Vox niegan, poniendo en peligro a las mujeres", ha reprochado.

También ha aludido a la entrevista que mantuvo con el 'youtuber' Jordi Wild, que "tanto ha dado que hablar" al respecto, para defender "que sirva para recordar lo más importante": "El único número con el que nos vamos a conformar va a ser cero víctimas por violencia machista".