Colectivos feministas protestan ante Les Arts contra Plácido Domingo y dicen que "el acoso es violencia de género"

Actualizado 11/12/2019 20:03:42 CET

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una concentración convocada ante el Palau de les Arts por la Coordinadora Feminista de València (CFV) ha expresado su "repudio" al artista Plácido Domingo --que da nombre al Centre de Perfeccionament del coliseo--, que ha sido acusado de acoso sexual por una veintena de mujeres. Varias decenas de manifestantes han desplegado una pancarta a las puertas del Palau antes de la representación de 'Nabucco', en la que participa Domingo y han desplegado una pancarta en la que se leía "el acoso es violencia de género".

Las asistentes han leído un manifiesto en el que recalcan que "la sociedad civil, las administraciones públicas y el gobierno del Botànic tienen un compromiso sellado desde que se firmara el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista el 18 de septiembre de 2017". Así, el colectivo exige que este tema se trate en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento de este pacto.

"Las cinco líneas estratégicas que lo configuran y las cerca de 300

medidas no solo consisten en prevenir y combatir la violencia en la pareja o expareja, sino también otras formas de discriminación y violencias machistas como son el acoso sexual y el acoso sexista en el trabajo", hacen notar.

Por ello, aseguran que "la totalidad de las asociaciones y entidades que conforman la CFV sienten una gran decepción al comprobar que las instituciones son más laxas que las que han anulado todas las actuaciones de Plácido Domingo y lo han sacado de sus órganos de gestión".

Asimismo, expresan su "solidaridad" con las veinte mujeres que han denunciado el presunto acoso por parte del cantante y director. "Tuvieron la valentía de derribar los muros que invisibilizan la violencia de género, porque el acoso sexual es violencia de género, ahora y el siglo pasado, aquí y en las antípodas", sentencian.

La concentración se ha desarrollado antes de la representación, lo que ha ocasionado que algunos de los asistentes realizaran comentarios sobre las protestantes. Las congregadas han lanzado proclamas como "Barítono o tenor, es un acosador" o "No es galantería, es acecho", y portaban carteles en los que se podía leer "No es no" y "Basta ya de violencia judicial".

A principios del mes de diciembre, coincidiendo con el inicio en Les Arts de las funciones de la ópera 'Nabucco', protagonizada por Plácido Domingo, la Coordinadora Feminista de València ya reclamó que se cambie el nombre del Centro de Perfeccionamiento por la acusación de acoso sexual de una veintena de mujeres al cantante.