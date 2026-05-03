Una colisión frontal entre dos vehículos en la A-7 deja varios heridos

Varias personas han resultado heridas --dos mujeres de 69 y 47 años y un hombre de 79-- en una colisión frontal acaecida en la tarde de este domingo en el km 480 de la Autovía A-7, a su paso por el término municipal de Tibi (Alicante). - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas --dos mujeres de 69 y 47 años y un hombre de 79-- en una colisión frontal acaecida en la tarde de este domingo en el km 480 de la Autovía A-7, a su paso por el término municipal de Tibi (Alicante).

Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos, a las 16.38 horas se ha recibido el aviso de un accidente en la salida de Tibi de esta vía, sentido Alicante, por colisión frontal entre dos vehículos, uno de los cuales, en el que viajaban dos personas mayores, circulaba en sentido contrario, detalla este organismo.

Hasta el lugar se han movilizado dotaciones de los parques de Ibi y San Vicente para atender la emergencia. En concreto, han intervenido seis dotaciones de los parques de Ibi y San Vicente y el Helicóptero medicalizado Alfa 9.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han añadido que también han acudido una unidad de SAMU y dos de SVB, que han atendido a tres pacientes.

Se trata de dos mujeres de 69 y 47 años y un hombre de 79 años, que han sido trasladados a diferentes hospitales. Los bomberos han precisado que estos centros sanitarios son los de Alcoi y Elda.