El colombiano Nanpa Básico recalará en el Roig Arena el 29 de octubre

Archivo - Nanpa Básico - CAMILO RÍOS - Archivo

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista Nanpa Básico recalará en la sala Auditorio Roig Arena el próximo 29 de octubre. El colombiano llega al recinto valenciano convertido en todo un referente internacional del movimiento alternativo latinoamericano, según ha informado el auditorio en un comunicado.

Las composiciones de Nanpa Básico se caracterizan por su lírica honesta cargada de introspección, sensibilidad y crítica social. A lo largo de su carrera, ha colgado el cartel de entradas agotadas en países como México, Estados Unidos y Argentina, entre otros.

Con varios álbumes de estudio publicados, entre ellos 'Hecho M13RD4' y 'DUELO' --un trabajo con el que posicionó varios sencillos en los principales charts de las plataformas digitales--, Nanpa Básico continúa ampliando su universo musical. Su próximo proyecto discográfico constituirá un homenaje directo a sus raíces.

Las entradas para el concierto de Nanpa Básico ya están a la venta en la web del Roig Arena.