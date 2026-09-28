La comedia sobre la crisis 'Tristesa i alegria en la vida de les girafes' abre el octubre del Teatro Rialto

Archivo - El Teatro Rialto de València abre su programación de octubre con el estreno de 'Tristesa i alegria en la vida de les girafes', de Bullanga Companyia de Teatre. - BULLANGA COMPANYIA DE TEATRE. - Archivo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de València abre su programación de octubre con el estreno de 'Tristesa i alegria en la vida de les girafes', de Bullanga Companyia de Teatre, que sube a este escenario "una comedia sobre la crisis".

La compañía valenciana será la primera de las cuatro formaciones de teatro, danza y circo que presentarán sus nuevos trabajos en esta durante el mes de octubre, informa el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

Esta obra en valenciano está escrita por Tiago Rodrigues, traducida por Ariana Higón y Adrián Novella y dirigida por Adrián Novella. Vanessa Assanova, Vicente Genovés, Joan Isern y Robert de la Fuente protagonizan el montaje, que también habla de la pérdida y las crisis.

Sobre las tablas, una niña quiere hacer un trabajo sobre jirafas para el que necesita ver la plataforma de televisión 'Discovery Channel'. Pero para que su padre pueda tener esta plataforma de televisión ha de tener trabajo, pagar el coche o el alquiler. Finalmente, la niña y su oso de peluche deciden atracar un banco.

La compañía Bullanga ganó el Premio Max especial del público 2018 por 'Juego de niñas'. Durante su trayectoria también han creado piezas de autoficción, como 'Los Novios'; y también espectáculos familiares, como 'El niño que quería una falda escocesa'.

Todos ellos han sido construidos desde una perspectiva personal que los mueve a hablar. Un recorrido en el cual han ido apostando por diferentes formas de percibir y consumir teatro, consiguiendo que el público forme parte de la experiencia escénica, recordando que Bullanga significa bullicio, colectividad, diversión, ruido y crítica.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Rialto y en la taquilla online del IVC.