La comedia y el suspense se apoderan de la Sección Informativa de Mostra de València

La comedia y el suspense protagonizarán la Sección Informativa de Mostra de València-Cinema del Mediterrani con diez largometrajes de estreno en España llegados del Líbano, Italia, Francia, Egipto, Argelia, Turquía o Palestina. Ls cintas optarán al Premi del Públic que otorga À Punt Media y sus pases de exhibición se amplían este año a tres para "dar más oportunidad al público para disfrutarlos".

"Somos muy conscientes de las características de una sección en la que es la audiencia quien decide el premio principal, por eso la selección de este año está marcada por títulos que, sin dejar de poner el dedo en la llaga de cuestiones de relevancia social o política, hacen de su capacidad para entretener su mayor virtud", ha comentado Eduardo Guillot, director artístico del festival, que se desarrollará del 19 al 29 de octubre.

"El buen cine de autor --prosigue-- no tiene por qué estar reñido con las fórmulas de género, y cabe recordar que su larga historia está llena de comedias o thrillers consideradas auténticas obras maestras".

Desde Italia llega a la Mostra 'Gracias, muchachos', una divertida comedia de Riccardo Milani en la que un actor en paro acepta un trabajo como profesor de un taller de teatro en una cárcel y logra convencer a la alcaide para representar 'Esperando a Godot', de Samuel Beckett, fuera de los muros de la prisión. Tras el éxito de la representación y el inicio de una gira por Italia, los actores presidiarios se debatirán entre rendirse a los aplausos del público o conspirar para lograr la libertad negada.

Comedia de enredo, anticapitalista y crítica con los fondos buitres es la francesa 'Reprise en main', dirigida por Gilles Perret, en la que los empleados de una empresa gestionada por un fondo de inversión deciden hacerse cargo del negocio y ponerlo en manos de los trabajadores.

El humor y el enredo sustentan también 'The (in)famous Youssef Salem', de la directora francesa Baya Kasmi. Una película sobre un escritor francés de origen argelino que tras varios fracasos decide caricaturizar en una novela a su familia, su cultura y sus costumbres, sin contemplar el éxito que alcanzará la obra y que le llevará a tratar inútilmente de ocultar su existencia a sus seres queridos.

El universo familiar sustenta también otro de los films, 'La Famille', donde el argelino Merzak Allouache retrata la huida de un exministro corrupto y su familia en pleno apogeo de protestas ciudadanas contra el gobierno de Buteflika. Una mirada desde otro prisma a la Primavera Árabe, en la que la mujer del exministro pone el contrapunto cómico a la tensión y urgencia de esta forzosa salida del país.

La intriga y el suspense configuran otros de los largometrajes de esta sección. Bajo el paraguas del cine policíaco más clásico, 'Última noche en Milán', dirigida por Andrea Di Stefano, narra la historia de un policía a punto de jubilarse encarnado por el actor de moda italiano, Pierfrancesco Favino -protagonista de 'Nostalgia', de Mario Martone-, que se verá envuelto en un turbio asunto al investigar la escena del crimen en la que su mejor amigo ha sido asesinado.

HISTORIA REAL

Y también enmarcada en el thriller, el festival presentará en España 'Marea verde', dirigida por el francés Pierre Jolivet. Un largometraje basado en una historia real en la que una reportera investiga las causas de varias muertes producidas en las playas bretonas y cómo los políticos y corporaciones locales tratan de encubrir el caso e impedir que lo solucione.

El suspense y la incertidumbre también transitan por el documental 'Dancing on the edge of a volcano', donde Cyril Aris recoge cómo afectaron las explosiones del puerto de Beirut al desarrollo de la película 'Costa Bravo Líbano', incluida en el ciclo que la Mostra dedica al Líbano este año. Un rodaje que tuvo que adaptarse y reinventarse para seguir adelante mientras la ciudad se reponía del golpe y la ciudadanía exigía responsabilidades. Su productor, Georges Schoucair, estará en València Film Afers, el Foro Mediterráneo de Coproducción de la Mostra, y presentará el documental al público.

Bajo la "apuesta firme por hacer visible el cine de mayor calidad más allá de géneros específicos", la Sección Informativa integra también títulos con contenido más social e histórico. El conflicto del pueblo palestino está presente en 'Alam', de Firas Khoury, que plasma cómo la amistad y el amor pueden despertar la curiosidad y la conciencia social y política entre los jóvenes de un instituto de Jerusalén.

Drama, historia y acción confluyen en 'Kira & El Gin', la película más taquillera en la historia del cine egipcio, dirigida por Marwan Hamed, quien anteriormente ha presentado en la Mostra films como 'The Blue Elephant' y su secuela. Un relato de resistencia y amistad, ambientado tras la primera Guerra Mundial, en la que dos hombres se unen para luchar con todos los medios a su alcance contra la ocupación británica en Egipto.

La Sección Informativa acogerá también el estreno en nuestro país de una coproducción valenciana, 'Suna', de la turca Çiğdem Sezgin, que aborda la violencia de género a través del relato de una viuda que se ve obligada a acatar las leyes del patriarcado para poder sobrevivir y casarse con un anciano que la maltrata. La directora visitará el festival para presentar el film, que ha contado con la participación de Tarannà Films.

La 38ª edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani está organizada por el Ayuntamiento de València y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Palau de la Música, Barreira Arte + Diseño.