Comerciantes de Alicante organizan este domingo el desfile solidario Carolinas Fashion Day a beneficio de Alinur

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, junto con el presidente de la Asociación de Comerciantes Pla-Carolinas, José Moreno, y representantes del centro de educación y formación para personas con diversidad funcional Alinur han presentado el Carolinas Fashion Day.

Se trata de un desfile el que participarán este domingo más de un centenar de personas del barrio y que será benéfico, ya que la recaudación que se obtenga irá destinada a esta entidad. Será a las 19.00 horas en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

Esta cita solidaria "llena de compromiso", organizada por los comerciantes y el Ayuntamiento de Alicante, espera superar los 400 asistentes y consolidarse "como una iniciativa benéfica que este año se ha volcado para poder ayudar a Alinur".

Las entradas, que tienen un coste de cinco euros, se pueden adquirir en los comercios de Carolinas y en el MARQ el mismo sábado. Además, se puede colaborar a través de una fila cero en el número de cuenta ES22 0081 1341 1000 0110 5419, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El 'showman' Miguel Noguera conducirá la gala, que contará con varios espectáculos y una "gran pasarela de moda solidaria" organizada con la colaboración de los comercios, servicios de peluquería y estilismo de la zona de Carolinas.

En este sentido, desde Alinur han mostrado su agradecimiento "a todos los que se han volcado" en organizar este día "tan especial" para la entidad. "Animamos a participar y venir a disfrutar del Fashion Day este próximo domingo", han aseverado.

COLABORADORES

En el desfile participarán diferentes comercios de moda y complementos, así como peluquerías. Entre los establecimientos que se han sumado a esta edición, están Modas Oscar, Modas Shankara, Modas Karay, Granate Moda, L'Altelier de Clara, Peluquería Ouil, Peluqueria Aida, Joyeria Pio XII, Óptica Pinoso, Perfumeria David's y Peluqueros Asociados de Alicante.

Por su parte, López ha invitado a la población "a participar en esta quinta edición", que, además, va a servir para "seguir dinamizando el comercio de barrio y de Carolinas por una causa solidaria".

"Desde aquí agradezco la implicación de todos los comerciantes a favor de Alinur, que también formará parte con sus niños de esta gala solidaria de moda, cultural y comercio local y que está subvencionada por el Ayuntamiento", ha añadido.

La concejala ha señalado que para el consistorio "es una gran satisfacción respaldar este evento" con el que los comerciantes se vuelcan: "Son un ejemplo en cada edición, logrando, a su vez, hacer barrio, fomentar el comercio local y participar en una acción solidaria muy necesaria. Animo a todos a colaborar".