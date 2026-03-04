Comercios arrasados por la dana 'suben la persiana' en una exposición "coral" en el MuVIM

La exposició 'Pujar la persiana. Sobre la recuperació del comerç local després de la dana', en el MuVIM de la Diputació de València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comercios que resultaron arrasados por la trágica dana de octubre de 2024 son los protagonistas de la exposición 'Pujar la persiana', un "proyecto coral" que, a través de fotografías, testimonios y piezas cerámicas, retrata cómo este colectivo ha conseguido sobreponerse, "como la vida misma", a l catástrofe.

La exposición, que lleva el título de 'Pujar la persiana. Sobre la recuperació del comerç local després de la dana', ha sido presentado este miércoles en el MuVIM de la Diputació de València.

El proyecto se ha impulsado desde el servicio de Comarcalización y Promoción Económica y ha contado con la colaboración de Unió Gremial y de la EASD (Escola Superior de Disseny de València), encargados del diseño. Así, podrá visitarse hasta el próximo 2 de mayo para contemplar testimonios, fotografías y una instalación artística que recupera la memoria de la reapertura de los pequeños negocios tras la barrancada del 29 de octubre de 2024.

El acto inaugural ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable del área de Promoción Económica, Natàlia Enguix; el presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo; la comisaria de la muestra, Tana Capó, y empresarios afectados.

La comisaria de la exposición ha destacado que el proyecto nació en un aula, por ello ha querido defender la importancia de "bajar los proyectos a tierra, salir de la empresa, de las instituciones hacia la sociedad. Cuando dejamos que lo teórico se contamine de lo real, algo cambia. Esta exposición es el resultado de un trabajo coral que demuestra que cuando el comercio local se levanta, se levanta todo el territorio", ha aseverado.

Además, sobre la estructura ha señalado que "existe relación entre los módulos, de la misma manera que en el barrio existe en la relación entre sus tiendas, no hay una lectura cerrada, porque reconstruir tampoco es un proceso lineal".

El archivo se compone de unas 170 fotografías facilitadas por los comerciantes, a través de Unió Gremial. "En esta exposición vamos a ver las fotografías que nos han proporcionado los comerciantes, el alumnado del grado de fotografía y creación audiovisual de la EASD, pero también el trabajo realizado por Juanjo Tormo y Laura Anaya, que parte del barro recogido en la zona dana y propone unas piezas basadas en el trabajo con ese barro y la cerámica, algo tan nuestro como la cerámica", ha apuntado Capó.

Por su parte, Natàlia Enguix ha subrayado que la exposición "permite reconocer públicamente a quienes decidieron volver a limpiar y reconstruir sus negocios como un acto de valentía con su pueblo" y ha señalado que las imágenes y testimonios de 'Pujar la persiana' "son un resumen visual de la dignidad de nuestra gente y de cómo el comercio local es el hilo que teje la confianza y la identidad en nuestros barrios".

El presidente de Unió Gremial, Mauro Lorenzo, ha comentado que desde los comercios han demostrado "lo que mejor se nos da hacer que es 'pujar la persiana'. Asimismo, ha reivindicado la identidad del comercio local valenciano, "que se ha reactivado como la vida misma". Así, ha apuntillado que el objetivo de la muestra es reflejar que el sector no solo busca recuperar lo que tenía, sino mejorar y modernizarse.

BONO COMERCIO DANA

Durante la inauguración, Enguix ha subrayado que la muestra se articula como una extensión del programa Bono Comercio DANA, que inyectó 10 millones de euros para reactivar el consumo en las zonas afectadas, y ha puesto en valor la importancia de visibilizar este esfuerzo colectivo.

En este contexto, ha recordado que la implicación de la Diputación no termina con la emergencia, sino que se consolida apoyando la modernización y digitalización de un sector que "es la infraestructura social básica que sostiene la vida cuando todo lo demás falla".

Lorenzo ha querido resaltar el impacto de esta acción por parte de la Diputación, destacando la gran cantidad de beneficiarios, tanto entre el comercio de proximidad como entre la ciudadanía, y ha señalado que, gracias al Bono Comercio DANA, el sector tiene una "herramienta clave" para su recuperación: "Estamos convencidos de que, con esta ayuda y su promoción constante, el comercio local puede resurgir tras el destrozo sufrido".

VOLVER A 'PUJAR LA PERSIANA'

José Carlos Garrido de DonPa Artesans, un horno panadería-pastelería tradicional con más de 37 años de experiencia ha recordado que en la barrancada de nueve centros que tenían, siete fueron afectados. Así, ha contado que a pesar de que la recuperación fue "costosa", desde el primer día con la ayuda de voluntarios, donaciones privadas y proveedores, pudieron continuar.

"Teníamos muchos frentes abiertos, muchas tiendas, pero al final con el fuerte sacrificio de los clientes y de los trabajadores, de la familia que somos, pudimos seguir adelante". Garrido ha manifestado que participar en el proyecto ha sido "muy emocionante" porque les ha hecho recordar lo bueno, "un renacer, poder volver a 'pujar la persiana'".

Juan Vicente Puchalt de Xavó Equipamient ha recordado la "ilusión" que sintieron de poder reabrir después de un muchos días sacando barro e intentando salvar lo que podían. También ha agradecido la inversión que recibió del Bono Comercio Dana y por parte de la donación de Juan Roig que invirtió 108 millones de euros para la reactivación de los negocios. Puchalt ha querido resaltar la esperanza que les dio porque "no tenía claro regresar".

UNA EXPOSICIÓN EN TRES GRANDES ÁMBITOS

El recorrido expositivo se articula en tres grandes secciones que permiten al visitante aproximarse de forma progresiva a la realidad del comercio tras la dana. La distribución permite que el público comprenda la evolución desde el impacto del agua hasta la reapertura definitiva.

La primera sección, denominada 'El Escaparate', presenta una instalación de cajas de cartón que funciona como una infografía tridimensional, representando visualmente los niveles alcanzados por el agua y el volumen de mercancía perdida, situando al espectador en la magnitud física del desastre. La segunda sección, situada en el hall del MuVIM, reúne el grueso del material fotográfico y documental, un espacio de "desbordamiento visual" donde las imágenes de los comercios antes, durante y después de la recuperación se organizan para mostrar la recuperación.

La tercera sección, ubicada en el patio inglés, constituye el núcleo más íntimo de la muestra. Allí se proyecta una pieza audiovisual que recoge los testimonios directos de los y las comerciantes, permitiendo escuchar las voces de esperanza y el esfuerzo humano que hay detrás de cada persiana levantada. "El objetivo es poner en valor el comercio local como eje esencial de nuestro mundo frente a la frialdad de las pantallas; reivindicar gestos cotidianos como levantar una persiana", ha concluido.

El acto ha concluido con un recorrido por la exposición junto a la comisaria por las distintas salas. La exposición 'Pujar la persiana' podrá visitarse en el MuVIM hasta el 2 de mayo de 2026, contando con la previsión de itinerancia por distintos municipios de la provincia para seguir rindiendo homenaje al comercio de proximidad.