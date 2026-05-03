Cómics, thrillers y denuncia social atraen colas de lectores a la Fira del Llibre de València

Afluencia de visitantes en la Fira del Llibre de València - GARCIA POVEDA

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Cómics, thrillers y denuncia social han protagonizado este domingo la oferta de la Fira del Llibre de València, que ha vivido una jornada de gran afluencia y colas.

Presentados por Paco Roca, David Muñoz y Tirso Cons han hablado de 'Abandonados', una historia de amistad entre una mujer, en pleno proceso de duelo, y un perro que se llama Valiente.

"Es una persona que en un momento de pérdida absoluta recupera el sentido de su vida", ha contado Muñoz, el guionista de, entre otras, 'El Espinazo del Diablo', de Guillermo del Toro, "la idea surgió del desastre de Fukushima y de la cantidad de animales que la gente salvó en medio del accidente".

Tirso Cons, dibujante internacional conocido por su trabajo en Francia y en DC Comics, ha destacado que tenían "la necesidad de romper con lo habitual en la industria, lo fuimos haciendo en nuestro tiempo libre y por nuestra cuenta para poder disfrutar de libertad absoluta".

Cola "espectacular" ha sido la formada ante Artur, de La Fúmiga, que ha firmado 'Havia de Passar',un libro donde el escritor Vicent Contrí hace una radiografía de fenómeno de esta banda y de su aportación al panorama musical valenciano, y el 'Mediterrània', un libro ilustrado por Tres Voltes Rebel, "con el imaginario visual de una canción que forma parte de todo un pueblo, con el color con el que nos identificamos", ha dicho el artista.

El músico se ha mostrado "muy contento por la cantidad de gente que está haciendo cola" y por conseguir triunfar precisamente en la Fira del Llibre.

Otra de las colas de la mañana ha sido para Santiago Díaz y su thriller 'El Amo'. Más de un centenar de personas se han acercado a conseguir su firma para "una historia llena de giros y emociones, protagonizada por un policía gitano, en la que se sabe desde la primera página quién es el asesino, pero en la que se juega con el suspense desde el punto de vista de los investigadores", ha apuntado.

Importante igualmente ha sido la repercusión de Javier Gil y su 'Generación Inquilina', que ha conseguido suscitar tanto interés que ha tenido que apurar hasta el cierre para firmar lo que empezó siendo su tesis doctoral.

"He intentado explicar en profundidad cuál es el problema de la vivienda, quiénes son los responsables y qué soluciones tiene", ha explicado Javier Gil, muy conocido por su trabajo en redes sociales y su activismo a favor de los inquilinos. "Estoy encantado de la respuesta del público, que nos ha pedido que aguantáramos hasta el final", ha concluido.

Una crónica dura pero necesaria también ha sido la de Carmen Amoraga y Maxi Roldán. Lo que empezó siendo "un encargo editorial, que buscó a dos escritores que hubieran sufrido directamente la Dana y para que forma parte de un pack con un proyecto audiovisual", explica Roldán, que ha acabado siendo "un relato estremecedor, necesario, muy trabajado, porque nosotros somos damnificados".

"Yo no quiero decir víctimas, porque por suerte pude salvar la vida y la de mis hijos, pero lo vivimos desde dentro, desde el corazón de la tragedia, tanto Carmen, que es de Picaña, como yo que soy del Paiporta. Esa noche lo vivimos en primera persona, sobrevivimos".

"Ha acabado siendo una cronología temporal, periodístico y geográfico que arranca desde los días previos y los avisos hasta el día de hoy", ha terminado Amoraga, que apunta que "hemos sumado más de cien testimonios entre víctimas, familiares, afectados y expertos de todo tipo, que no tiene respuestas dadas por nosotros, porque se las dejamos a los propios lectores".

En una presentación conjunta los veteranos Juan Cruz y Luis Mateo Díaz han comentado sus últimos trabajos. En 'Inolvidables', Juan Cruz recorre personajes como Susan Sontag o Jorge Semprún a través de las entrevistas que les hizo a lo largo de los años.

EL DESORDEN DEL MUNDO

Por su parte, Luis Mateo Díaz, ha presentado 'El Vigía de las Esquinas', "una fábula sobre la actualidad y el desorden del mundo en el que vivimos, desde un punto de vista humorístico", ha sonreído, "el análisis de todo lo que está pasando y no nos gustaría que pasara, sobre todo en el mundo público y no en el personal, porque creo que somos personas honorables que vivimos bajo políticos poco honorables".

La mañana de la Fira ha vivido además envuelta en la música y los juegos de los más pequeños, que han disfrutado de las actividades dispuestas para ellos, como los cuentacuentos, juegos y talleres, como los organizados por el grupo de actividades familiares de la EMT o el del Gran Jordiet.