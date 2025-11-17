Comienzan las deliberaciones para elegir el proyecto del futuro Palacio de Congresos de Elche

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del concurso de anteproyectos arquitectónicos para el Palacio de Congresos de Elche encara sus deliberaciones finales para elegir la propuesta ganadora, así como el resto de premiados. El fallo se dará a conocer "en las próximas semanas" en un acto público de apertura de sobres de documentación administrativa al que han serán convocados por vía telemática todos los interesados, según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

Tras meses de análisis de la documentación presentada por los 104 proyectos admitidos y después de varios encuentros en línea, los jueces, todos ellos "arquitectos de reconocido prestigio nacional e internacional", se han reunido este lunes en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial para "avanzar" en el análisis de las propuestas presentadas, de la que saldrá la ganadora. Para ello, este espacio alberga estos días los paneles (plantas, alzados, secciones, perspectivas, detalles arquitectónicos y urbanos) y memorias de los anteproyectos presentados.

En este contexto, el jurado, acompañado por la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, visitó este domingo por la noche el emplazamiento donde se ubicará el edificio congresual, la parcela ubicada junta a la Estación de Autobuses de Elche y frente al campus de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Además, participaron en una recepción ofrecida por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y otros miembros de la corporación municipal.

"Entramos en la recta final para conocer al proyecto ganador del concurso para la construcción del Palacio de Congresos de Elche, que está llamado a ser un hito de la arquitectura de la ciudad y otro buque insignia de esta institución provincial", ha destacado Selles, quien ha puesto en valor "la gran labor realizada por los jueces ante el gran volumen de proyectos presentados".

EL FALLO, "EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS"

El fallo con el nombre del proyecto ganador y del resto de premiados (segundo y tercer premio y dos accésits) se dará a conocer en las próximas semanas en el Palacio Provincial con un acto público de apertura de sobres de documentación administrativa que contiene los datos que identificará a los autores ganadores, ya que los proyectos han sido presentados con un lema y de forma anónima. Para la apertura de sobres se citará a todos los interesados a través de la Plataforma de Contratación del Estado y se podrá seguir por videoconferencia a través de Zoom.

El primer premio, que corresponderá a la iniciativa que finalmente se convertirá en el proyecto elegido para su ejecución, está dotado con 108.900 euros; el segundo, con 72.600 euros; el tercero, con 48.400 euros, y dos accésits de 18.150 euros cada uno. Asimismo, el jurado podrá otorgar las menciones que considere oportuna. En este caso, sin consignación económica.

JURADO

El jurado de este concurso está integrado por la diputada de Arquitectura y por Encarna Martínez como secretaria, que actúa con voz pero sin voto, y como vocales los arquitectos David Chipperfield, Lucía Cano Pintos, Fuensanta Nieto de la Cierva, Jaime Sanahuja Rochera, así como Rafael Pérez Jiménez, director del Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante, y Julio Sagasta Sansano, arquitecto municipal de Elche.

"Contamos con un jurado profesional de altísimo nivel que sabrá valorar con gran acierto y rigor todas las propuestas presentadas y elegir la más idónea para la ciudad de Elche", ha subrayado Carmen Selles.

El futuro Palacio de Congresos, cuyo coste estimado es de 50 millones de euros, tendrá capacidad para más de 3.300 personas y compatibilizará la celebración de congresos con usos musicales. Además, se incluirá la urbanización del entorno y calles adyacentes.

De esta forma, el edificio, que ocupará una superficie construida de 13.000 metros cuadrados, contará, entre otras dependencias, con una sala principal de 2.000 metros cuadrados y 1.200 butacas, así como otras cinco salas auxiliares que albergarán de 150 a 450 asientos.

Despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas, almacenes y una "gran" área de exposición o 'foyer' de 2.000 metros cuadrados también integrarán el futuro centro de congresos ilicitano, según la institución provincial. Asimismo, se habilitará un aparcamiento de tres plantas y 14.000 metros cuadrados para 420 plazas y se urbanizará el entorno.