Comienzan a demoler un bloque en estado de ruina del barrio de San Antón en Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, junto al edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil, han visitado el inicio de las obras de demolición del bloque 11 del barrio de San Antón, "una actuación fundamental para continuar con la regeneración urbana".

El derribo de los bloques 11, 12, 13 y 14, declarados en estado de ruina, se ha adjudicado a la empresa Heri Berri SL por 749.000 euros e incluye la eliminación de 284 viviendas y 24 locales, según ha detallado el consistorio ilicitano en un comunicado.

Ruz ha subrayado que "la demolición será progresiva y controlada" y que "comenzará con la retirada de cableado y continuará con el desmontaje de elementos hasta llegar a la demolición completa de edificio, una actuación que durará entre los cinco y seis meses".

El primer edil ha indicado que "en los próximos días" el Ayuntamiento de Elche "firmará el convenio con el Consell que permitirá la construcción del edificio de 45 viviendas después de que el gobierno autonómico aprobara el acuerdo que autoriza el incremento del gasto plurianual destinado a la regeneración urbana del barrio en 2,5 millones de euros".

Además, Ruz ha vuelto a exigir al Gobierno de España que "invierta" en el barrio de San Antón: "La Generalitat Valenciana aporta esos 2,5 millones de euros, el Ayuntamiento alrededor de 1,3 millones y los particulares y vecinos cerca de dos millones. Es una vergüenza que el Estado esté ausente mientras que la Generalitat, el Ayuntamiento y vecinos sí estamos cumpliendo. Exigimos que se sumen a este proyecto de justicia social y dignidad para los vecinos de San Antón".

En la misma línea, Rodil ha valorado que la "ausencia" del Ejecutivo central "en la regeneración urbana del barrio es injustificable". "Seguiremos reclamando lo que les corresponde a los ilicitanos que viven aquí y que merecen viviendas dignas", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antón, María Ángeles López, ha celebrado que "después de 12 años" comienzan "por fin" las nuevas demoliciones: "Todos los vecinos lo esperábamos y pedimos que esto no pare porque queda mucha gente viviendo en casas viejas y queremos viviendas dignas, porque este barrio humilde y trabajador lo merece".