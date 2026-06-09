La comisión del bono consumo en Diputación de Alicante acaba el miércoles: solo compareció Baño sin contestar preguntas

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, a su llegada a la Diputación de Alicante para comparecer en la comisión de investigación sobre el bono consumo el 13 de mayo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante celebrará este miércoles, 10 de junio, su última sesión con el informe de conclusiones. Así, este órgano se cerrará después de que solamente compareciera, el pasado 13 de mayo, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quien rechazó contestar preguntas. En principio, el inicio de la reunión está previsto para las 12.30 horas.

Baño es el único investigado en la causa judicial por los bonos, abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.

El empresario fue detenido el 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos. Baño compareció, algo que es voluntario, a puerta cerrada en la comisión y reiteró su inocencia.

El cierre de la comisión se anunció después de que no comparecieran, tras haber sido llamados a hacerlo, los alcaldes de L'Alfàs del Pi y portavoz del grupo socialista en la corporación provincial, Vicente Arques; el de Elda y secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro; el de Alcoi y exportavoz de los socialistas en la Diputación, Toni Francés, y el exalcalde de Elche Carlos González. Los socialistas justificaron esa negativa ante la ausencia del expresidente de la corporación provincial y de la Generalitat, Carlos Mazón.

EL PSPV REGISTRA SUS CONCLUSIONES

En un comunicado, el PSPV de la Diputación de Alicante ha informado de que ya ha registrado el informe de conclusiones de la comisión sobre la gestión del bono consumo, "un documento que será expuesto" este miércoles "durante la última sesión", en la que "quedarán formalmente cerrados sus trabajos". Además, ha acusado al PP, que ostenta el equipo de gobierno de la institución, de "impedir" que se esclarezca "toda la verdad".

El informe elaborado por el grupo socialista señala que "los bonos consumo eran una herramienta útil para apoyar al comercio local, pero que el modelo de gestión impulsado durante la presidencia de Carlos Mazón favoreció la dispersión administrativa, la falta de control y la aparición de intermediarios vinculados a su entorno político y personal".

Entre las conclusiones del documento del PSPV, están que "la Diputación renunció a implantar una plataforma única para todos los municipios, obligando a los ayuntamientos a recurrir a contratos menores y convenios que encarecieron la gestión y dificultaron la fiscalización pública".

Asimismo, indica que "la mercantil Nexo Retail Alicante SL, administrada por Carlos Baño, obtuvo beneficios extraordinarios gracias a un sistema que permitió su implantación en numerosos municipios pese a tratarse de una empresa recién creada y sin experiencia previa acreditada en este ámbito".

También recoge que Facpyme "actuó como paraguas institucional de una operativa que terminó beneficiando de forma reiterada a la misma empresa, así como que existían alternativas más económicas y transparentes, tal y como demostraba el modelo aplicado por el Ayuntamiento de Benidorm mediante la contratación directa de la plataforma tecnológica".

Así, el grupo socialista considera "acreditado" que "los costes de gestión se multiplicaban allí donde intervenían empresas vinculadas al entramado investigado, mientras que municipios que contrataban directamente el servicio obtenían resultados significativamente más económicos".

"RESPONSABILIDAD POLÍTICA EVIDENTE"

El diputado provincial socialista Raúl Ruiz ha señalado que "las conclusiones son contundentes y apuntan a una responsabilidad política evidente". "Los bonos consumo eran una buena idea, pero el Partido Popular diseñó un sistema que permitió que una empresa vinculada al entorno de Carlos Mazón hiciera negocio con fondos públicos destinados a ayudar al comercio local", ha sostenido.

Ruiz ha afirmado que "la Diputación tenía la posibilidad de implantar un modelo único, transparente y competitivo para toda la provincia, pero decidió fragmentar la gestión municipio a municipio, generando un escenario perfecto para la opacidad y la intermediación".

Asimismo, el diputado socialista ha lamentado que la comisión "no haya podido cumplir plenamente con su función de esclarecimiento" por el "bloqueo ejercido por la mayoría absoluta del Partido Popular", ha manifestado.

"Esta comisión ha sido, en gran medida, una oportunidad perdida. Carlos Baño acudió a la comisión, pero se negó a responder las preguntas de los grupos políticos, vaciando de contenido una de las comparecencias más importantes. Y, además, Carlos Mazón ni siquiera ha comparecido para explicar por qué impulsó un modelo que terminó beneficiando a su entorno más próximo", ha apostillado.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Ruiz también ve "falta de transparencia" en el desarrollo de los trabajos de la comisión: "Desde el grupo socialista seguimos considerando que las sesiones deberían haber sido abiertas a los medios de comunicación. La ciudadanía tenía derecho a conocer de primera mano las explicaciones de los responsables políticos y de los comparecientes en un asunto que afecta a la gestión de millones de euros de dinero público".

Finalmente, ha asegurado que "aunque el Partido Popular haya utilizado su mayoría para impedir comparecencias esenciales y limitar el alcance de la investigación, las conclusiones socialistas dejan acreditadas suficientes evidencias políticas para exigir explicaciones a quienes diseñaron y permitieron este modelo de gestión".

"El cierre de la comisión no supone el cierre de las responsabilidades. Seguiremos exigiendo transparencia, rendición de cuentas y explicaciones sobre un sistema que, lejos de priorizar el interés general, terminó favoreciendo intereses particulares vinculados al entorno de Carlos Mazón", ha concluido.