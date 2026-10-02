La comisión de Les Naus se retomará en Corts el 20 y 22 de octubre: llaman a 12 personas, cuatro de ellas investigadas

Archivo - Imagen de archivo de la comisión de investigación sobre Les Naus en Les Corts- EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre el Residencial Les Naus se retomará en Les Corts Valencianes el 20 y 22 de octubre, para cuando se han fijado dos nuevas sesiones. Se ha acordado llamar a comparecer a 12 personas, seis para cada una de estas jornadas, han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En el listado de nombres cuya asistencia se ha solicitado ahora figuran cuatro investigados en la causa judicial sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en ese complejo, levantado sobre suelo municipal que fue enajenado en Playa de San Juan.

Así, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, entre esas cuatro personas está el suegro --que también tiene un piso en Les Naus-- de la exconcejala de Urbanismo con el PP Rocío Gómez --que igualmente fue adjudicataria de un inmueble, que dimitió de su cargo tras conocerse este hecho y que se encuentra entre los 15 imputados en el juzgado--. Su comparecencia se ha fijado para las 10.00 horas del 20 de octubre.

Para el día 22 se han establecido las comparecencias de otras personas beneficiarias de VPP en el residencial, algunas investigadas en sede judicial, como es el caso de la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, a las 10.00 horas.

También, para esa misma jornada a las 13.00 horas, la de la arquitecta del consistorio alicantino que, además, es pareja del funcionario --e igualmente imputado-- de la Conselleria de Vivienda responsable de los visados de la promoción.

Además de a estas cuatro personas investigadas, la comisión ha acordado llamar, para el día 20 de octubre, a dos hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman, jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante que igualmente está imputada y que dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que estos tres familiares suyos eran beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

PSPV: "MAREAR LA PERDIZ"

Ante estas nuevas convocatorias, desde el PSPV, el diputado en Les Corts José Díaz considera que PP y Vox quieren "marear la perdiz hasta que se acabe el reloj" y tienen "una estrategia muy sencilla", que, según cree, es "consumir sesiones, dejar correr el calendario y llegar al final de la legislatura sin llamar nunca a quienes tendrían que haber llamado desde el primer día", que, a su juicio, son el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), y la exedil de Urbanismo imputada.

"Dos nuevas sesiones, 12 personas más citadas y ni rastro de los dos protagonistas del escándalo que se investiga. Ya está bien de tomarnos el pelo. Y todo esto, además, apenas 24 horas después de que Toni Gallego [exconcejal de Patrimonio] ratificara ante la jueza que Rocío Gómez ya le contó en 2024 que tenía una vivienda en Les Naus y que, minutos antes de empezar el pleno [de julio de ese año], le pasó a él una pregunta que inicialmente iba a contestar ella", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Y ha añadido: "Llevan mintiéndonos desde el principio y ahora acusan directamente a Gallego de cometer un delito de falso testimonio. Si tan claro lo tienen, ¿a qué espera [el vicealcalde Manuel] Villar para comparecer en la comisión de Les Corts y acreditarlo? ¿O para denunciarlo ante el juzgado? En resumen: pueden citar a 12, a 20 o a 50 personas más, pero mientras sigan sin llamar a Barcala y a Rocío Gómez, esta comisión seguirá siendo una absoluta tomadura de pelo".

COMPROMÍS: "QUE DEVUELVAN LOS PISOS"

Por su parte, María José Calabuig, portavoz de Vivienda de Compromís en Les Corts, ha afirmado que el PP "con el apoyo de Vox está jugando con los alicantinos y las alicantinas". Y ha alertado de que en estas dos jornadas "tampoco vendrá a comparecer" el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), al que se ha referido como "el máximo responsable de este caso".

"Y su estrategia es ni más ni menos que traer a personas que no contestarán a ninguna pregunta, dejar que vaya pasando el tiempo hasta que se convoquen elecciones y la comisión acabe cerrándose. Por eso, desde Compromís lo que exigimos desde el primer día es que den la cara y, por supuesto, que devuelvan los pisos", ha sentenciado Calabuig en declaraciones distribuidas a la prensa.