El comisionado para la Recuperación pone en valor la gestión de la Generalitat tras la dana de 2024: "No hemos parado"

Archivo - El comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida, ha puesto en valor la gestión realizada por el Consell tras la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas. "No hemos parado", ha aseverado.

Así lo ha trasladado este jueves a preguntas de los medios de comunicación en Alicante, donde junto con la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, ha mantenido un encuentro con representantes de municipios sobre los que está proyectado el corredor verde del río Montnegre.

Mérida, al ser preguntado por una valoración sobre sus primeros cien días al frente de este cargo, ha aseverado que este tiempo transcurrido desde que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, lo designó han sido "una consecuencia" de la labor ya realizada en el ejecutivo autonómico, donde antes fue secretario autonómico de Medio Ambiente.

En este sentido, el comisionado, que ha agradecido la "confianza" del jefe del Consell, ha dicho que su papel actual en la administración valenciana es una "fase siguiente" al que ya tuvo como secretario autonómico: "Empezamos a las pocas horas del 29 de octubre del 2024, de la dana, a realizar actuaciones de lo que yo llamaba entonces la reconstrucción".

"Como consecuencia, digamos, de todo ese trabajo realizado, tuve el honor de que el presidente Juan Francisco Pérez Llorca me nombrara comisionado. Y en estos cien días lo que hemos hecho es como cuando ocurre una emergencia. Una emergencia, y esto hay que entenderlo, va por fases", ha aseverado.

Según ha precisado, "la primera fase puede ser" de "ayuda humanitaria, como ocurrió en Valencia, y las siguientes son una consecuencia lógica de esa primera". "En estos momentos, desde el Comisionado, lo que hemos hecho es atender a la fase en la que estamos de emergencia", ha agregado.

En este punto, se ha referido a la creación de "tres direcciones generales" dentro del Comisionado para la Recuperación. En este apartado, se incluyen la de Recuperación y Reconstrucción, que ocupa Sandra Castillo; la de Relaciones Institucionales, Seguimiento y Comunicación, que ostenta Javier Zaragosí, y la de Atención a las Víctimas y a los Afectados por las riadas, con Amparo Clemente al frente.

"ESTAR AL LADO DE LAS VÍCTIMAS"

Del mismo modo, Mérida ha resaltado que "era necesario estar al lado de las víctimas" de la dana y ha hecho referencia a la elaboración de "la primera línea de ayudas para víctimas de la catástrofe natural".

Sobre la Dirección General de Recuperación y Reconstrucción, ha apuntado que a través de ella se están planteando "proyectos estratégicos" como los parques inundables en Valencia o, ya en la provincia de Alicante, el corredor verde del Montnegre.

"Y luego también tenemos el seguimiento del Plan Endavant, que hay que recordar que es otra dirección general, y que son 343 medidas que tienen una incidencia concreta en Alicante y en todas las provincias", ha concretado.

Según Mérida, una vez que se ha podido "avanzar muchísimo en la reconstrucción", ahora hay que "avanzar en la recuperación", algo que, a su juicio, pasa por que "la gente pueda afrontar el futuro sin miedo" y "sin inquietud", con "tranquilidad", así como por ejecutar infraestructuras que ofrezcan "tranquilidad a las personas" y "calidad de vida".