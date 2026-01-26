Comité de empresa de La Ribera advierte de "cifras récord" de saturación en Urgencias: 76 pacientes pendientes de cama

Archivo - Hospital de La Ribera, en Alzira - ARCHIVO

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa y la Junta de Personal del Departamento de Salud de La Ribera han advertido, en un comunicado, que "el déficit histórico de camas condena al Hospital al colapso permanente de su Servicio de Urgencias" y de hecho ha señalado que este lunes están "en cifras récord de 76 pacientes pendientes de subir a planta".

Al respecto, señalan que se trata de "una situación grave, estructural y cronificada consecuencia directa de años de falta de planificación, inversión insuficiente y una gestión incapaz de dar respuesta a una necesidad conocida y previsible".

Así, recuerdan que el pasado 20 de enero tras reunión con el personal de Urgencias en el salón de Actos del hospital, registraron formalmente un informe institucional dirigido a la Dirección del Departamento y a los órganos gestores de la Conselleria de Sanidad, "alertando con datos objetivos de un colapso sostenido que lejos de corregirse, se ha normalizado por la absoluta incapacidad de gestión".

"El problema central que asfixia al Servicio de Urgencias no es la demanda, sino la escasez estructural de camas hospitalarias", afiman. "Los datos son incuestionables y explican por sí solos la situación que sufren pacientes y profesionales: Media de la Comunitat Valenciana una cama hospitalaria por cada 504 habitantes; área de Salud de La Ribera una cama por cada 738 habitantes".

En ese sentido, apuntan que estas cifras sitúan a La Ribera como "el segundo peor" departamento de salud de toda la Comunitat Valenciana en dotación de camas por población: "Con una población asignada de 273.000 habitantes, el Hospital dispone de solo 370 camas funcionantes". Para alcanzar únicamente la media autonómica, serían necesarias 173 camas adicionales, lo que supone un incremento de casi el 46% respecto a las camas actuales.

"Este déficit equivale otro hospital comarcal entero, ya que la falta de camas en La Ribera es similar a la capacidad total de hospitales como Requena o Vinaròs, lo que pudiera abrir el debate de la necesidad de otro hospital en la comarca", plantean.

La consecuencia directa de este déficit histórico es que el Servicio de Urgencias se ha convertido "en una planta de hospitalización encubierta, sin medios, sin espacio y con plantilla de personal insuficiente" con una media diaria de 25 pacientes ingresados en Urgencias por falta de cama en planta del hospital, picos superiores a 70 pacientes pendientes de ingreso y pacientes que permanecen más de 48 y hasta 72 horas en Urgencias.

Esto supone que "espacios diseñados para dos camas ocupados por cuatro pacientes, que haya pacientes ubicados en pasillos, áreas de paso y zonas no diseñadas para la atención asistencial; y falta de intimidad y condiciones adecuadas para los pacientes con dificultad para establecer circuitos seguros con compromiso grave de la seguridad clínica, la intimidad y la dignidad asistencial".

Además, se genera "escasez recurrente de material básico necesario para la atención, dándose casos incluso de falta de cama física, retrasos en la reposición del material, y necesidad de improvisar en la práctica asistencial diaria". "Esta situación, unida a la saturación estructural del servicio, incrementa el riesgo asistencial y el desgaste profesional", advierten.

Al respecto, recalcan que los profesionales de Urgencias "no son responsables de esta situación" y que dhecho el informe institucional remitido por la representación de los trabajadores a la Dirección del Departamento de Salud y a los órganos gestores de la Conselleria tiene como finalidad "proteger expresa y formalmente a la plantilla del Servicio de Urgencias frente a la asunción de cualquier responsabilidad profesional, organizativa o asistencial indebida, derivada de una planificación insuficiente y de una gestión inadecuada".

Así, señalan que el servicio atiende actualmente más de 400 urgencias diarias, frente a las 320 de la etapa prepandemia "sin un incremento proporcional de plantillas ni de espacios" y que los pacientes con estancia en Urgencias superior a 24 horas a la espera de cama en planta del hospital "se triplicó en el año 2025 comparado con el año 2024".

"SOBRECARGA, DESGASTE EXTREMO, CONFLICTOS CON USUARIOS"

El resultado es "sobrecarga, desgaste extremo, conflictos con usuarios y un deterioro grave de la salud laboral". "La responsabilidad del colapso tiene un origen claro: Los gestores actuales del Departamento de Salud de La Ribera, por no haber corregido un déficit conocido y no haber trasladado el problema como corresponde a la Generalitat", afirman.

Así apuntan a los órganos gestores de la Conselleria de Sanidad, con Marciano Gómez como máximo responsable político, por mantener a La Ribera como uno de los departamentos "peor dotados en infraestructura de la Comunitat y que además sufrió la supresión de la cirugía cardiaca el año pasado".

"Este no es un problema puntual, ni coyuntural, ni atribuible al personal, es el resultado de falta de decisiones desde hace mucho tiempo en el que se nos han vendido proyectos y soluciones que nunca se han traducido en hechos como está ocurriendo ahora. Además de ser muy grave negar la situación y atribuir la responsabilidad a virus respiratorios", cuestionan.

Por todo ello, desde el Comité de Empresa y la Junta de Personal advierten de que "si no se adoptan medidas inmediatas y estructurales para aumentar el número de camas, reforzar plantillas y adecuar infraestructuras" no descartan la convocatoria de movilizaciones en las que será seguro hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se sume, porque la saturación de Urgencias no es solo un problema de los profesionales, sino de toda la población de la comarca de la Ribera.