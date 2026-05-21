El Comité de Expertos de la Ciutat de les Arts i les Ciències se reúne en el Museu de les Ciències

Comité de Expertos de la Ciutat de les Arts i les Ciències - GVA

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Expertos de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha mantenido una reunión en el Museu de les Ciències, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante el encuentro, se les ha presentado la programación del próximo cuatrimestre en la que destaca la nueva exposición 'Bailar. El arte de moverse', que podrá visitarse a partir del 2 de julio en el Museu, así como la renovación de la cartelera del Hemisfèric con las proyecciones 'Eclipse. El momento de la totalidad' (estrenada el 28 de abril) y 'Recombination - The Fulldome Journey' prevista para este verano.

Integrado por un equipo multidisciplinar relacionado con la ciencia y la tecnología, el Comité es un organismo público, sin ánimo de lucro, que asesora y aporta ideas en relación a los contenidos del complejo de divulgación científica.

Este órgano mantiene reuniones periódicas en el Museu de les Ciències para cumplir con sus tareas de supervisión y asesoramiento sobre temas científicos y de actualidad y nuevas propuestas de exposiciones y ciclos divulgativos, entre otras materias.