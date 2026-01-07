La compañía valenciana Contrahecho Producciones inicia la programación de 2026 en el Teatro Rialto

miércoles, 7 enero 2026
   VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Institut Valencià de Cultura comienza 2026 con la compañía valenciana Contrahecho Producciones y su último espectáculo 'Canviarem bolquers segons el BOE' que se podrá ver en el Teatro Rialto del 8 al 11 de enero.

   El espectáculo, escrito y dirigido por Patrícia Pardo está interpretado por Claudi Ferrer, Pilu Fontán, Silvia Valero y Alberto Baño. En 2025 obtuvo el Premio Futur a la compañía, por Arden Producciones.

   Es una comedia de teatro que navega, por instantes, entre el teatro del absurdo anclado en situaciones cotidianas y el teatro 'multiuniverso', donde diferentes personajes conviven a la vez en diferentes situaciones para intentar dar una visión poliédrica de los retos a los que nos enfrentamos desde el comienzo de la humanidad en esta cosa del cuidar y no morir en el intento, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

   "¿Quién cuidará a las que cuidan? ¿Existe tal disociación en la sociedad que queremos creer que las personas que atienen y cuidan, no existen, que no son... 'nosotros', esa humanidad a quien se dirige la publicidad y la idea del estado del bienestar?" 'Canviarem bolquers segons el BOE' pretende compartir esta y otras preguntas con el público.

   Una comedia, según su autora y directora: "con apuntes absurdos y una puesta en escena que usa recursos del teatro brechtiano para intentar escapar de la hipnosis de la narratividad establecida". "Una historia donde conoceremos a la familia de Claudi, anciano que cae, que cae como caen las personas y que necesitará del hospital y de la familia y de respuestas frente a la necesidad de sostener los cuidados que necesitamos cuando envejecemos", ha agregado.

   Contrahecho Producciones es una compañía profesional valenciana formada por Alberto Baño y Pilu Fontán, con tres líneas de producción: teatro contemporáneo social, teatro para el público familiar y teatro en clave de comedia. A lo largo de casi una década, Contrahecho Producciones ha tejido una trayectoria con sello propio que ha ido creciendo siguiendo esas tres ramas y en continua gira.

   La compañía ofrecerá un coloquio con el público tras la función del día 8 de enero. Las entradas de las funciones están a la venta en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.

