Completadas las obras del carril bici de Tres Forques

Archivo - Varias personas pasan por un carril bici del centro de Valencia, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha puesto en funcionamiento el nuevo carril bici de la avenida de Tres Forques: 3.887 metros de eje ciclable que unen Vara de Quart con la avenida de Pérez Galdós, y que conectan los barrios de la Fontsanta, Vara de Quart, Nou Moles, Tres Forques y Patraix.

Las obras, que comenzaron el pasado mes de mayo, han sido ejecutadas por la empresa BECSA SA, adjudicataria de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento por un presupuesto total de 1.295.984,48 euros (IVA incluido). La actuación es concesionaria de una ayuda del 90 por ciento de su presupuesto base (sin IVA) a través de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal y como ha precisado el consistorio en un comunicado.

El nuevo itinerario discurre, en su primer tramo (3.174 metros), forma unidireccional por ambos sentidos de la calzada entre la avenida de Pérez Galdós y de Tres Creus, y conecta con los carriles bici de Pérez Galdós, y las calles Conca, Mestre Bellver, Torís, Arxiduc Carles y Tres Creus.

El segundo tramo (de 713 metros), desde la avenida de Tres Creus hasta la calle Llanteners, es bidireccional, tiene 2,50 metros de anchura y discurre segregado por calzada.

En cuanto a las mejoras en la movilidad peatonal, el proyecto ha ampliado la exclusividad y el uso de las aceras, y ha incluido la mejora y homogeneización de la pavimentación de los pasos de peatones afectados por el trazado mediante la renovación de los pavimentos podotáctiles, adaptándolos a la normativa de accesibilidad actual.

Además, se ha puesto en funcionamiento un nuevo paso de peatones a la altura de la calle Churat y Saurí con descontador integrado para el verde de las y los peatones, y dispositivos acústicos para personas invidentes que se activan mediante tecnología 'bluetooth'.

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha destacado que después de que el Servicio Municipal de Movilidad revisara el proyecto inicial (que data de 2022) "y con el cual se perdían 38 plazas de estacionamiento para coches y 13 para motos, se han efectuado cambios que han permitido que únicamente se pierdan 24 plazas para coches, y que en el caso de las motos, se ganen 5 espacios sobre lo previsto, con lo que se han dejado de perder 14 y 18 plazas, respectivamente".