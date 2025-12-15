La compraventa de viviendas en la Comunitat desciende un 6% tras empeorar su evolución interanual en octubre

Archivo - Viviendas en la Comunitat - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en la Comunitat Valenciana en octubre empeora y desciende un 6% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 2,46% a nivel nacional--, hasta un total de 10.207 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, la compraventa retrocede en la comunidad, con una caída del 2% intermensual. A pesar de la caída, las 10.207 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en octubre en la Comunitat Valenciana, 9.624 se realizaron sobre viviendas libres y 583 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.868 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 8.339 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En octubre se realizaron un total de 15.839 operaciones sobre viviendas. Además de las 10.207 compraventas, 2.756 fueron herencias, 429 donaciones y 17 permutas.

En total, durante octubre se transmitieron en Comunitat Valenciana 25.611 fincas urbanas a través de 16.404 compraventas, 4.324 herencias, 660 donaciones, 31 permutas y 4.192 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.309 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.638 herencias, 1.917 compraventas, 142 donaciones, ocho permutas y 604 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en octubre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 8,89% seguida de Andalucía, un 4,08% más, y Extremadura (+3,08%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Canarias y Baleares con caídas del 11,68%, 10,98% y del 10,97%, respectivamente.

