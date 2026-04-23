La compraventa de viviendas en la Comunitat mejora en febrero pero continúa en tasas negativas con una caída del 4,7%

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Comunitat en febrero ha caído un 4,7% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 0,51% a nivel nacional--, hasta un total de 8.944 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 2,69 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, las 8.944 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en febrero en la Comunitat, 8.530 se realizaron sobre viviendas libres y 414 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.685 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 7.259 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En febrero se realizaron un total de 13.820 operaciones sobre viviendas. Además de las 8.944 compraventas, 2.358 fueron herencias, 453 donaciones y nueve permutas.

En total, durante febrero se transmitieron en la Comunitat 22.914 fincas urbanas a través de 14.797 compraventas, 3.718 herencias, 717 donaciones, 23 permutas y 3.659 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.573 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.574 herencias, 2.076 compraventas, 218 donaciones, siete permutas y 698 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en febrero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 18,73% seguida de Canarias, un 7,85% más, y Cataluña (+5,71%). En el lado contrario del ranking se sitúan Murcia, La Rioja y Galicia con caídas del 14,84%, 12,53% y del 12,04%, respectivamente.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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