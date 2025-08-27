Compromís abre una web para facilitar las alegaciones al cambio de nombre de València

Fuset subraya que el expediente ya ha recibido 170 alegaciones contra la sustitución del topónimo valenciano por una "fórmula artificiosa"

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de la página web www.defensavalencia.com para facilitar que la ciudadanía pueda presentar alegaciones, de forma "ágil y sencilla", contra el cambio de nombre de València puesto que "quedan todavía dos semanas hasta el 9 de septiembre y queremos que todas las personas tengan la oportunidad de presentar digitalmente sus alegaciones en poco más de un minuto".

Fuset ha acusado en un comunicado a la alcaldesa de València, María José Catalá, de actuar en este tema con "agosticidad y alevosía" y ha calificado de "evidente el rechazo a un cambio de nombre innecesario, irregular y caro con el que PP y Vox quieren ocultar los problemas reales" de la ciudad.

"En solo 10 días el expediente ha recibido más de 170 alegaciones ciudadanas oponiéndose a la sustitución del topónimo valenciano por una fórmula artificiosa sin ningún apoyo social", ha asegurado el edil de Compromís.

En esta línea, ha recalcado que la oficialización del topónimo en valenciano "además de estar avalada por la justicia y las leyes, no recibió ninguna alegación en contra en una ciudad de 800.000 habitantes mientras que solo cuatro estaban dirigidas a abordar la dirección del acento, un aspecto ortográfico que antes y ahora corresponde legalmente a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), según el propio Estatuto de Autonomía".

"Ahora en cambio, a pesar de las trampas estivales de Catalá, resulta evidente el amplio rechazo social", ha lamentado. A su juicio, la alcaldesa "es incapaz de resolver los problemas reales de València como la limpieza o el acceso a la vivienda y prefiere crear de nuevos destapando su lado más ultra".

"Lejos de gobernar para todas y todos y de la imagen de moderada que quiere proyectar está generando un problema que nos hace perder mucho tiempo y dinero por un sectarismo antivalencianista preocupante", ha dicho.

Para Fuset, "es evidente que no somos Vitoria-Gasteiz o Pamplona-Iruña y, en nuestro caso, todo el mundo entiende que la ciudad de València tenga su nombre en valenciano", ha explicado y ha subrayado que por este motivo creen que "además de incumplir leyes y reglamentos, el cambio de Catalá es un simple capricho político de quien es incapaz de tener un proyecto de futuro para València más allá de deshacer avances", ha concluido.

La página web genera automáticamente un documento en formato PDF con los datos de cada persona usuaria que incluye todo un argumentario legal que pone en evidencia el "destarifo" que, según Compromís, "PP y Vox están impulsando con el cambio toponímico en la ciudad de València".

INSTRUCCIONES

Además, da todas las instrucciones para poder registrar este documento tanto de manera telemática (el web integra el portal municipal donde poder hacer la gestión), como de forma presencial.

Al respecto, Pere Fuset ha destacado que hoy usan esta web para alegar contra el cambio de nombre, pero www.defensavalencia.com "nace como una herramienta de futuro que servirá servir para que las valencianas y los valencianos puedan presentar alegaciones ante cualquier otra normativa sectaria y contra sus intereses".

Según Compormís, la página web no almacena ningún dato personal de las personas usuarias y "solo sirve para generar alegaciones y dar instrucciones para hacer el trámite más fácil y sencillo".