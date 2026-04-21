Compromís acusa a Catalá de "no hacer nada" ante la regularización y critica que intente "culpar a otros"

Archivo - La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Lucía Beamud en imagen de archivo - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Lucía Beamud ha criticado este martes a la alcaldesa María José Catalá por "no hacer absolutamente nada durante semanas" para preparar el proceso de regularización de migrantes y ahora "intenta culpar a otros de su propia inacción".

Así lo ha indicado en un comunicado después de que Catalá haya anunciado que el Ayuntamiento calcula que destinará más de un millón de euros en reforzar el personal municipal para el proceso, auxiliares administrativos y trabajadores sociales que se contratarán a partir de este viernes mediante bolsa, y ha advertido que reclamarán al Gobierno este importe por "todas las vías". Catalá ha achacado el "colapso monumental" generado en los ayuntamientos a la "falta de información y planificación".

Sin embargo, para Compromís, "la situación era perfectamente previsible y exigía planificación, coordinación con las entidades sociales y refuerzo de los servicios municipales, pero no se ha hecho nada".

"No es desorganización, es dejadez deliberada y una estrategia para dejar que el proceso fracase. Lo que vemos ahora, días después, es puro teatro para tapar una gestión inexistente y llegar tarde a un problema que ellos mismos han generado", ha indicado Beamud, quien ha señalado que ya advirtieron en febrero y en el Consejo de Inmigración "que había que actuar, pero el gobierno municipal decidió no hacer caso".

La edil lamenta que "utilizan a personas en situación de gran vulnerabilidad como herramienta política, y eso es profundamente irresponsable. Lo que hace este gobierno no es gestionar, es bloquear un proceso que debería garantizar derechos y oportunidades. Desde Compromís exigimos responsabilidad y que se pongan a trabajar de manera inmediata".