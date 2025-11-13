Compromís acusa al Consell de "esconder" la documentación del ES-Alert del 29O: "Tienen miedo a que sepamos la verdad"

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes Isaura Navarro ha denunciado la "opacidad" y la "carencia de transparencia" del Consell, al que ha reprochado que haya "denegado hasta 61 peticiones de documentación relevante" sobre la gestión de la dana. Entre la documentación destaca la petición de todos los documentos relacionados con el envío del mensaje el 29 de octubre de 2024, un aviso de emergencia que se envió "con un retraso trágico".

"Si este sistema de alerta se hubiera ejecutado en tiempo y forma habría podido salvar muchas vidas. Pero el Consell del PP prefiere esconder los errores antes de que conozcamos los detalles de aquel envío para esclarecer qué falló y evitar que se repita", ha afirmado la diputada de Compromís en un comunicado.

Para Navarro, "esta opacidad evidencia que el Consell tiene miedo a que sepamos la verdad, el Consell tiene miedo a que las víctimas y toda la ciudadanía valenciana tenga más información sobre su negligencia absoluta y no solo el día de la dana, también en la gestión de todo el Consell posteriormente".

Esta batería de solicitudes de documentación alcanza parte de la gestión de la dana por parte de las consellerias implicadas y otros organismos dependientes de la Generalitat e incluye protocolos de actuación, comunicaciones internas, planes de emergencia e informes técnicos "que podrían aclarar los fallos en la respuesta a la catástrofe", según Compromís.

"Esta denegación sistemática revela una estrategia clara para entorpecer la fiscalización de la oposición y proteger a los responsables políticos de una gestión desastrosa. Y de esta opacidad es cómplice Vox, porque, además de la solicitud directa al Consell, estas mismas peticiones de documentación las hemos presentado ante la comisión de investigación de la dana de las Corts y la mesa, con presidencia de Vox, también las ha denegado", ha denunciado.

Para la portavoz adjunta de Compromís, "es vergonzoso que, un año después de esta tragedia, el gobierno del PP y sus socios de extrema derecha continúen escondiendo las pruebas de la incompetencia de un gobierno que falló en lo más básico, proteger la vida de la gente".