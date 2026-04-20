Compromís acusa al Consell de "falsedad documental" por afirmar que Camps no dispone de inmuebles de la Generalitat

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví (d), durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha deslizado que el Consell "probablemente ha incurrido en falsedad documental" al afirmar en una respuesta parlamentaria que el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps "no tiene a su disposición ningún inmueble de titularidad de la Generalitat" y ha recalcado que el exdirigente tiene su oficina en la sede del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en València.

Así lo ha sostenido el portavoz de la coalición, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha explicado que este asunto "puede parecer menor", pero para Compromís es "grave". En concreto, se ha referido a la solicitud de documentación al Consell sobre los gastos asociados en los 'expresidents' de la Generalitat. A raíz de la respuesta de la Conselleria de Presidencia, la formación denunció que Camps había gastado 15.000 euros en gasolina, un extremo que el exmandatario negó.

En esa misma respuesta parlamentaria, desde el Consell se precisa que la oficina de apoyo del 'expresident' Francisco Camps "no tiene a su disposición ningún inmueble de titularidad de la Generalitat", han remarcado desde Compromís. Sin embargo, Joan Baldoví ha cuestionado que la Administración autonómica "es titular del Palau de Santa Bárbara y allí es donde está el Consell Jurídic Consultiu".

"Camps hace cinco años que dimitió del Consell Jurídic Consultiu, pero continúa teniendo un despacho en el Palau de Santa Bárbara, en la sede del Consell Jurídic Consultiu. Allí está todos los días su asesora, allí es donde convoca los periodistas a las ruedas de prensa y allí es donde está su coche oficial", ha continuado. Ante esta situación de "caos", ha exigido al Consell que exija y aclare "de una vez por todas" si Francisco Camps "todavía tiene derecho a seguir utilizando esa oficina".

Además, ha insistido en denunciar "todos el dinero que se está dedicando a un señor que hace cinco años que no es miembro del Consell Jurídic Consultiu" y ha abogado por acabar con "todos estos privilegios que no tienen sentido", ya que Camps "no hace ningún trabajo como 'expresident' en esa oficina".

El parlamentario ha instado al actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a investigar "los 15.000 que Camps se ha gastado en gasolina o no, porque él dijo que no", y a aclarar por qué el exdirigente valenciano "continúa utilizando una oficina a la que no tiene derecho a utilizar".