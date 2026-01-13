Compromís advierte de un aumento del 20% de los contratos menores en València con PP y Vox desde 2023

Papi Robles durante la rueda de prensa - COMPROMÍS

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha incrementado un 20% el uso de los contratos menores durante los últimos dos años y medio de gobierno de PP y Vox, "con más dinero adjudicado a dedo y menos concurrencia entre empresas".

Así lo ha criticado Compromís per València tras analizar los datos de contratación de los últimos tres años, "que evidencian un cambio de discurso del Partido Popular respecto a lo que defendía cuando no gobernaba", ha dicho.

Los datos muestran una tendencia "clara y sostenida" al alza en el uso de los contratos menores, ha apuntado. Entre 2023 y 2024 ya se produjo un primer salto "significativo", con 228 contratos más, un incremento del 12,6%, que elevó la cifra hasta los 2.037. "Lejos de corregirse, la dinámica se ha consolidado en 2025, con 129 contratos adicionales respecto al año anterior, un 6,3% más, hasta alcanzar los 2.166", ha dicho.

En conjunto, en solo dos ejercicios y medio del gobierno del PP y Vox ha incrementado casi un 20% el número de contratos menores, convirtiendo una herramienta de uso excepcional en una práctica habitual. "Si hablamos de importes adjudicados, la cifra se dispara un 25% de 2023 a 2025, pasando de 10,4 millones a 13,1 millones de euros", ha afirmado la formación.

La portavoz del primer partido de la oposición, Papi Robles, ha querido dejar claro que los contratos menores "son una herramienta legal y necesaria para dar agilidad a la administración", pero ha advertido de que el "problema" aparece "cuando pasan de ser una excepción a convertirse en la norma".

Según Robles, "el PP criticaba duramente esta práctica desde la oposición y hoy hace exactamente lo contrario de lo que decía. Marca de la casa de la señora Catalá". "Y en la memoria de los valencianos perviven las prácticas del PP que desembocaron en casos de corrupción. Por lo tanto, con el PP siempre hay que estar vigilante", considera Papi Robles.

MÁS CONTRATOS, MÁS DINERO Y TODO AL LÍMITE

La concejala Lluïsa Notario ha desgranado los datos que sustentan la denuncia. Durante 2025, el Ayuntamiento ha adjudicado más de dos mil contratos menores, con un importe que supera los trece millones de euros. En comparación con 2023, "esto supone un incremento claro tanto en el número de contratos como en la cantidad de dinero adjudicado por esta vía", ha subrayado.

Notario ha explicado que el análisis revela "patrones preocupantes" como la acumulación de expedientes que se quedan sistemáticamente muy cerca de los límites legales o la repetición constante de determinadas empresas adjudicatarias. "Cuando decenas de contratos se quedan siempre al límite y acaban en las mismas manos, el mensaje que se transmite es que la concurrencia real no es una prioridad", ha señalado.

Desde Compromís han insistido en que "no se trata de criminalizar una herramienta administrativa, sino de denunciar una forma de gobernar". "El PP hizo bandera de esta cuestión cuando estaba en la oposición, pero ahora gobierna disparando el uso de los contratos menores, con menos competencia y menos luz", ha afirmado Robles. Para la portavoz, "no es solo una cuestión de gestión, también lo es de credibilidad política".

CONTRATOS "IRREGULARES"

La coalición valencianista ha recordado que, en paralelo, se han denunciado "irregularidades" en contratos menores del actual gobierno, "unos hechos que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y que han llegado a provocar la intervención de la UCO en el Ayuntamiento de València para recabar documentación".

"Este gobierno ha normalizado una forma opaca de contratar que ya está bajo investigación judicial. No hablamos solo de mala gestión, sino de un riesgo real para la transparencia y la confianza ciudadana", ha añadido la concejala.

Robles ha reivindicado que cuando Compromís gobernaba, "València era un referente en transparencia y buenas prácticas" y ha advertido de que con el PP y Vox "han vuelto las sombras". "Más dinero a dedo y menos explicaciones no es el camino", ha concluido, asegurando que la formación valencianista continuará fiscalizando al detalle la contratación municipal "para que la transparencia y la rendición de cuentas no sean un eslogan, sino una obligación real".