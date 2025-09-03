Compromís afea a Mazón su rechazo a la quita de deuda: "Sería una descarga importante"

Archivo - La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Mas (Iniciativa) cree que "hay que resolver algunas cuestiones de pluralidad" para "avanzar" hacia una federación de partidos

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha afeado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, su rechazo a la quita de deuda de la Comunitat Valenciana por la que el Estado asumiría 11.200 millones de euros, de acuerdo con el anteproyecto de ley orgánica aprobado para este fin en el Consejo de Ministros del martes. "Sería una descarga importante", ha apuntado.

En estos términos se ha manifestado en declaraciones a los medios este miércoles en Alicante, donde ha insistido en que "el debate de la deuda" no lo entiende "nadie". Así, ha lamentado que el jefe del Consell diga "que no, que lo que le dan es poco y que no lo quiere".

De hecho, ha puesto como ejemplo el hecho de que al integrante de una familia con una hipoteca su jefe le ofrezca un plus de productividad y diga "no, no lo quiero porque no puedo pagar toda mi hipoteca". "Una familia normal cogería ese dinero para poder reducir esa deuda", ha apostillado.

En este contexto, Mas ha remarcado que Compromís, que tiene "el bagaje de haber gobernado" en el Consell durante las legislaturas del Botànic, sabe "lo que es hacer y configurar unos presupuestos cuando el sistema de financiación no se revierte y no se renueva".

Además, ha defendido que esa quita de deuda parcial permitiría a la Generalitat, entre otras cosas, tener "mayor liquidez" para hacer frente a gastos de proveedores, ante un periodo de pago medio que ha cifrado en "casi ya 60 días".

De otro lado, preguntada por los periodistas sobre en qué punto está el futuro de Compromís, la también coportavoz de Iniciativa ha afirmado que "hay que resolver algunas cuestiones de pluralidad sobre todo para poder continuar avanzando" hacia una federación de partidos.