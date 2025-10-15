Compromís afea al PP un comentario al diputado Bordera, que fue en la Flotilla: "Qué gordito has salido de Auschwitz"

El diputado de Compromís en Les Corts Juan Bordera, este miércoles en el pleno - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

Baldoví cree que estas palabras muestran la "catadura moral" de los 'populares' y estos critican la "sobreactuación de la izquierda"

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado el comentario que el diputado del PP en Les Corts Manuel Pérez Fenoll le ha dirigido al parlamentario de la coalición Juan Bordera, uno de los integrantes que se embarcó en la Flotilla hacia Gaza, antes de comenzar la sesión de este miércoles en el parlamento valenciano.

"Qué gordito has salido de Auschwitz", le ha espetado el 'popular', según Compromís. Una afirmación que ha provocado los reproches de los diputados de la coalición, lo que ha obligado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), a intervenir.

La situación se ha producido justo antes del inicio del pleno, cuando ha entrado Bordera al hemiciclo, que ha sido recibido entre aplausos por parte de sus compañeros de bancada. En ese mismo momento subía al atril la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, para presentar el proyecto de ley reguladora del acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia, el primer punto del orden del día del pleno de esta semana.

Tras este comentario, la diputada de Compromís Aitana Mas ha pedido la palabra. "Solo por una cuestión de respeto y también de humanidad me gustaría que pudiéramos comenzar el pleno sin hacer afirmaciones como las que acaba de hacer la bancada del PP", ha señalado. Pero la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, le ha recordado que no tenía la palabra y ha pedido a los diputados "que permanezcan en silencio para que podamos empezar esta sesión".

Además, Massó ha exigido "respeto a la persona que está interviniendo en ese momento", en este caso Susana Camarero. "Cada grupo tiene su momento de intervenir. Por tanto, respetemos las intervenciones del resto de los grupos y, en este caso, de la vicepresidenta primera", ha afirmado.

"FALTA ABSOLUTA DE HUMANIDAD"

En declaraciones a los medios en los pasillos, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado que estas palabras de Pérez Fenoll "dan cuenta de la catadura moral del Partido Popular" y suponen "una falta absoluta de humanidad".

Por parte del PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, a preguntas de los periodistas sobre esta situación, ha asegurado que no estaba en el hemiciclo cuando se ha producido y que no ha escuchado las palabras que Compromís achaca a su compañero Manuel Pérez Fenoll.

Dicho esto, Pérez Llorca ha pedido "no agitar la calle" después del "acuerdo de paz" firmado para Palestina. También ha criticado la "sobreactuación" que, según él, la izquierda realiza en torno al genocidio de Israel sobre Palestina, que ha asegurado que "también pasó con los saharauis".