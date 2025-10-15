PP y Vox rechazan condenar en Les Corts el genocidio de Palestina y acusan a Compromís de "agitar la calle"

Juan Bordera critica la falta de "dignidad" de un diputado del PP por decirle "qué gordito has salido de Auschwitz" al volver de la Flotilla

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado apoyar una proposición no de ley (PNL) de Compromís en Les Corts para condenar el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, una iniciativa con la que creen que la coalición valencianista busca "agitar la calle para entorpecer un acuerdo de paz".

La iniciativa, que se votará en la sesión del pleno de este jueves, también pide que España rompa todas las relaciones con Israel, que la Generalitat mantenga el apoyo a la ONG UNRWA o que los ayuntamientos valencianos impulsen una declaración de rechazo firme al genocidio.

En la defensa de la PNL, el diputado de Compromís Juan Bordera, quien se embarcó en la Global Sumud Flotilla, ha lamentado que "algunas personas han perdido para siempre la dignidad hoy" en alusión al comentario que ha recibido este jueves por la mañana por parte de Manuel Pérez Fenoll (PP): "Qué gordito has salido de Auschwitz".

Bordera ha expuesto los datos de la ONU sobre el genocidio: 680.000 civiles asesinados, entre ellos más de 300.000 niños. "Eso son las cifras que algunos aquí se empeñan en negar, pero el tiempo pone las cosas en su lugar y algunas personas se van a tener que tapar mucho las vergüenzas y las declaraciones de estos dos años", ha advertido.

"Será cuestión de tiempo que los representantes de la derecha se irán bajando de un barco que se hunde, del barco de Netanyahu", ha augurado, y ha sostenido que "si no hubiera habido presión internacional en las calles, los gobiernos no hubieran hecho nada" a favor del acuerdo de alto el fuego.

Además, ha lamentado la "táctica" de querer "hacer ver que todo es Hamás", ya que ha recordado críticas a la Flotilla vinculándola con la banda terrorista. Ha destacado que esta misión iba el nieto de Mandela, quien les contaba que "en su país primero se va a la prisión y luego se acaba siendo presidente". "Yo le decía que en mi región acaba siendo al revés", ha señalado.

EL PSPV PIDE RECONOCER EL PAPEL DE ESPAÑA

En su turno, el PSPV ha presentado una enmienda para "actualizar el texto", ya que la PNL se registró antes del acuerdo entre Hamás e Israel, y para poner en valor "el papel del Gobierno de España" contra el genocidio.

La socialista Rocío Ibáñez ha reconocido la acción de Bordera en la Flotilla --"han conseguido que se haya girado el mundo entero hacia Palestina"--, mientras ha afeado a la derecha "tratar este debate con ligereza o desdén cuando hablamos de niños muertos" y que "hayan hecho bromas con Auschwitz".

Compromís ha rechazado aceptar la enmienda del PSPV porque, a su juicio, sería dar "una excusa" a PP y Vox para votar en contra de la PNL para oponerse al Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora bien, Bordera ha reconocido que España ha hecho "algunas cosas en la dirección correcta; acciones valientes pero insuficientes".

Seguidamente, la diputada socialista ha rechazado retirar la enmienda, al desconfiar de que PP o Vox fueran a apoyar la PNL si fuera así, pero ha garantizado que su grupo votará a favor este jueves. También ha indicado a Bordera que "si España suspendiera al cien por cien sus relaciones con Israel" él "no estaría aquí".

SÁNCHEZ, "EL ÚNICO QUE SE QUEDÓ FUERA EN EGIPTO"

Por su parte, la diputada del PP Marisa Gayo, quien ha asegurado que su grupo "se ha llegado a platear no debatir hoy" esta propuesta, ha acusado a Compromís de querer "agitar la calle para entorpecer un acuerdo de paz", al tiempo que ha asegurado que el Consell está "comprometido con la cooperación" y ha rechazado "imponer a ningún ayuntamiento un relato".

Gayo ha reprochado al PSPV que quiera poner en valor de España contra el genocidio cuando "el único país europeo que se quedó fuera de la reunión de Egipto --donde se firmó el acuerdo-- fue el 'fucking amo'", en alusión a Sánchez. Y ha preguntado a Compromís: "¿Les utilizan una y otra vez, nunca consiguen nada para la Comunidad Valenciana y son ustedes los que van a arreglar las relaciones internacionales?".

Como réplica, Bordera ha instado a la 'popular' a "clarificar la postura del PP" en torno al genocidio, ya que la ve diferente que la de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha ironizado con que un acuerdo mediado por Trump sea de fiar: "Es como poner a Voldemort a dirigirlo".

VOX TACHA A COMPROMÍS DE "LOS AMIGOS DEL TERRORISMO"

En su intervención, la diputada de Vox Ana Vega ha afirmado que la izquierda "no sale a la calle a celebrar el acuerdo de paz de Trump porque se le ha acabado el relato, al tiempo que se ha preguntado "dónde están sus manifestaciones feministas por esas mujeres violadas y asesinadas por Hamás". "Son ustedes una auténtica estafa", ha espetado a Compromís.

Juan Bordera le ha contestado que el 46% de las víctimas mortales palestinas son mujeres, con lo que "solo les preocupan si son blanquitas"; ha recordado a Vox que "la historia no empezó el 7 de octubre de 2023", fecha de los atentados de Hamás, y ha criticado que los de Abascal sugirieran que la Flotilla estaba financiada por la banda terrorista cuando están sancionados por el Tribunal de Cuentas.

La diputada de Vox le ha contestado acusando a Compromís de ser "los amigos del terrorismo, aquí los amigos de ETA y allí los amigos de Hamás", y ha exigido a Bordera que "devuelva su sueldo del mes de septiembre que se ha pasado de vacaciones".