Compromís asegura que dos boxes de la uci del Hospital de Dénia "siguen cerrados" tras las lluvias del 29 de septiembre

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís y portavoz de Sanidad de la coalición en Les Corts Valencianes, Carles Esteve, ha alertado este lunes de la "situación crítica" que, a su juicio, "sufre" el Hospital de Dénia (Alicante), donde dos boxes de la uci "siguen cerrados desde hace tres semanas a causa de los desperfectos provocados allí por las lluvias del pasado 29 de septiembre".

Esteve ha señalado, en un comunicado, que esta situación es "consecuencia del abandono continuado del gobierno del PP, que no ha hecho las actuaciones necesarias para solucionar los graves problemas estructurales del hospital después de que en febrero de 2024 culminara el proceso de reversión a la gestión pública iniciado por el Consell del Botànic".

Ahora, "tres semanas después del episodio de lluvias torrenciales", la Generalitat "continúa sin tomar cartas en el asunto, demostrando una gestión peor aún que cuando el hospital estaba privatizado en manos de Ribera Salud".

"Estamos hablando de servicios tan importantes dentro de un hospital como son las ucis. Ya está bien de abandonar la salud de la gente de la comarca en manos de una gestión absolutamente vergonzosa", ha valorado Esteve.

En esta línea, Compromís ha reclamado a la Conselleria de Sanidad "que actúe de manera urgente para abordar las deficiencias estructurales del hospital, que han sido ignoradas durante los 15 años de gestión privada por parte de Ribera Salud y que ahora persisten bajo la gestión pública en manos del PP".

"Es inaceptable la desastrosa situación de ese hospital cada vez que llueve. Con su inacción, el gobierno de Mazón continúa abandonando a los pacientes y a los profesionales sanitarios, sin ningún plan para modernizar ni mejorar el hospital", ha concluido Esteve.