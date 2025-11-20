Compromís censura el "ejercicio cínico de blanqueo de Franco" de Catalá en su "carrera por liderar la extrema derecha"

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen reciente. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha censurado este jueves las declaraciones de la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), respecto al franquismo en una entrevista concedida a Onda Cero y ha criticado así el "ejercicio cínico de blanqueo del dictador Francisco Franco que ha hecho", al tiempo que lo ha enmarcado en la "carrera sin fin" de la primera edil "por liderar la extrema derecha".

Así lo ha indicado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles.

La representante de Compromís se ha pronunciado de este modo después de que en la citada entrevista, que ha recogido Europa Press y que ha coincidido con el día en el que se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador, Catalá haya sido preguntada si cree que Franco "aportó algo". La alcaldesa ha señalado que el franquismo es "una etapa de nuestra historia que tiene sus lados positivos, sus lados negativos" y haya citado entre los primeros "infraestructuras necesaria".

María José Catalá, que también ha dicho en esa conversación que "en cualquier caso, España tiene que mirar hacia el futuro" y que a ella hablar de Franco no le motiva cada mañana, ha afirmado posteriormente en un acto en el Ayuntamiento que esa dictadura fue "una etapa negra de nuestro país, que merece superarse y mirar hacia adelante, teniendo muy claro lo que fue, condenando lo que fue".

"Catalá no deja de sorprendernos en su carrera sin fin por liderar la extrema derecha en València", ha afirmado Papi Robles, que ha considerado que las declaraciones de la primera edil sobre el franquismo en la entrevista representan un "ejercicio cínico de blanqueo" de Franco.

"El ejercicio cínico de blanqueo del dictador Francisco Franco que ha hecho hoy en los micrófonos de una emisora estatal es repugnante", ha expuesto Robles.

"¿Cómo puede decir que una de las épocas más nefastas de la historia de España, con todavía miles de muertos en las cunetas y en fosas comunes sin identificar, fue una época con cosas buenas y malas? ¿Cómo puede hablar con esa indignidad de las supuestas "cosas buenas"?", ha preguntado la representante de Compromís.

"OFENSIVAS Y PATÉTICAS"

Papi Robles ha añadido que "solo" entiende estas declaraciones "porque Catalá necesita liderar la extrema derecha en València para asegurarse votos e intentar conservar su poltrona". La edil ha afirmado que las de la alcaldesa son "unas declaraciones ofensivas y patéticas para una persona que se considera demócrata".

"Debería lavarse la boca después de pronunciar esa desfachatez", ha remarcado. A su vez ha pedido que a la primera edil "le quede bien claro" que "Franco fue un dictador genocida" que "encabezó la peor etapa de la historia reciente de España, una época de gran retroceso y de dolor".

Robles ha aludido también a la ausencia de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital valenciana. "Ayer nos quedamos de piedra al leer que no cree en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es decir, que no cree que sea necesario reducir la contaminación en un contexto de cambio climático que está causando miles de pérdidas humanas y económicas", ha añadido.

"BLANQUEAR LA DICTADURA"

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este jueves, ha denunciado que precisamente este 20 de noviembre haya "una diputada de estas Corts que es alcaldesa de València queriendo blanquear la dictadura franquista", en referencia a María José Catalá.

"O se está dando apoyo a la dictadura o a la democracia", ha señalado, al tiempo que ha garantizado que en la coalición "siempre" estarán "del lado de la democracia" y ha considerado "lamentable" que Catalá esté ahora "intentando blanquear el periodo más oscuro de la historia de este país".