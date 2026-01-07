Compromís cree que la UE está "haciendo el ridículo" con su postura sobre Venezuela: "Las medias tintas no valen"

Archivo - El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, interviene durante una sesión de control al president de la Generalitat, a 2 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que la Unión Europea está "haciendo el ridículo" con su postura sobre la situación de Venezuela tras el ataque efectuado el pasado sábado por Estados Unidos contra Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro. "Las medias tintas no valen", ha advertido.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, preguntado por la posición del Gobierno de España y de la Unión Europea tras los acontecimientos ocurridos en Venezuela. Sobre la posición de Europa, Baldoví ha señalado que es "absolutamente miedosa" y ha sostenido que la UE está "haciendo el ridículo".

Dicho esto, ha asegurado que le "gusta mucho más la actitud" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aunque ha pedido ir "más allá": "Creo que hay que plantar cara, hay que decir claramente que estamos en contra de que se rompan las reglas del derecho internacional. Si rompemos las reglas, se rompe todo y ya vale todo".

En este punto, ha advertido de que los europeos "o espabilamos o el matón acabará haciendo lo que le dé la gana en Europa", en referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y ha sostenido que, ante la "amenaza" sobre Groenlandia, la respuesta tiene que ser "una Europa fuerte, unida, que le plante cara", aunque ha lamentado que los "quintacolumnistas como Vox" acaban aceptando" todo lo que dice el matón de turno americano".

LE PARECE "BIEN" EL ENVÍO DE TROPAS A UCRANIA

En otro orden de asuntos, después de que Sánchez avanzara este martes en París tras la reunión de la Coalición de Voluntarios que se reunirá con "la mayoría" de los grupos parlamentarios del Congreso a partir para abordar un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando se alcance el fin de la guerra, Baldoví ha señalado que el hecho de "desplegar tropas de paz" le parece "bien" siempre que estas estén "bajo el paraguas de Naciones Unidas".

"Es decir, creo que, como se ha hecho otras veces en otros lugares del mundo en conflicto, bajo la dirección, bajo el gobierno de las Naciones Unidas, creo que se puede participar, insisto, siempre bajo el paraguas de Naciones Unidas", ha remarcado.