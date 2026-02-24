Compromís cree que "la única salida digna" para Mazón es dimitir de Les Corts y al PP "solo le queda ese camino"

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante un pleno de Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha sostenido que "la única salida digna que le queda a Carlos Mazón ['expresident' de la Generalitat y diputado del PP] es dimitir e irse de Les Corts” y que al PP "solo les queda un camino: que Mazón dimita y que se vaya a su casa".

Así lo ha manifestado después de que la magistrada que investiga la gestión de la tragedia que provocó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024 haya acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra Mazón. La competencia para investigarle corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de 'president' pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.

Para Baldoví, la decisión de la jueza “ratifica lo que todo el pueblo valenciano entiende: que hay indicios suficientes para que Carlos Mazón esté imputado” por su papel en la catástrofe.

En declaraciones a los medios, se ha preguntado “qué harán PP y Vox” porque, a su parecer, a los ‘populares’ “solo les queda un camino: que Carlos Mazón dimita y que se vaya a su casa porque es una auténtica vergüenza para Les Corts que siga una persona que abandonó a su pueblo y ahora se reconozca que hay indicios razonables para que pueda ser imputado”.

Baldoví ha afirmado que no le sorprende la decisión de la jueza, solo que haya sido “tan pronto”, aunque cree que a medida que avanzaba la instrucción “se veía claro que Mazón, por omisión, por estar informado y no tomar las decisiones que tenía que haber tomado, era el causante de esta desgracia por no haber avisado a tiempo”.