Compromís critica la "reducción a diez días" del plazo para presentar películas a la Mostra

Archivo - 39 edición de la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani, a 24 de octubre de 2024. ARCHIVO - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha criticado la reducción del plazo para presentar largometrajes a la Sección Oficial de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que, según la convocatoria publicada el 4 de agosto en el Boletín Oficial de Provincia (BOP), es de "sólo diez días naturales, entre el 5 y el 15 de agosto, frente a los casi cuatro meses que se concedieron en la convocatoria de 2024".

Esta semana se ha publicado el anuncio de la convocatoria de subvenciones destinadas a la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, por la que se pueden presentar los largometrajes de ficción y no ficción de los que se seleccionarán aquellos que competirán en la Sección Oficial y podrán acceder a los diferentes premios.

Igualmente se podrán presentar los mediometrajes de los que serán seleccionados los que participarán en la sección La Cabina. Todos ellos podrán optar a los premios dotados con las siguientes cantidades: Palmera de Oro, 30.000 euros; Palmera de Plata, 20.000 euros; Premio La Cabina, 5.000 euros y Premio del Público, 10.000 euros.

El plazo de presentación de las películas se inició el 5 de agosto y finaliza el día 15 de este mes, por lo que se concede un plazo de diez días naturales para que las productoras puedan presentar sus proyectos a la competición.

Desde la coalición señalan que "esta situación contrasta con la convocatoria efectuada el pasado año, que se publicó en el BOP del día 8 de mayo y donde el plazo de presentación se prolongaba hasta el 30 de agosto, es decir, más de tres meses y medio frente a los diez días de la convocatoria de este año.

Para el concejal Ferran Puchades, "esta es una nueva muestra de la voluntad del gobierno de la señora (María José) Catalá de aplicar una lenta agonía, estrangulando y acabando con el prestigio y el trabajo realizado durante la última década para poner en pie un festival de cine de calidad en nuestra ciudad".

Se trata, considera Puchades, de "una estrategia del PP cuando llegó al gobierno municipal y que busca poner fin a todas las iniciativas culturales puestas en marcha por el gobierno de Compromís, en una deriva que únicamente tiene como justificación la revancha de los nuevos dirigentes municipales".

En este sentido, el concejal de Compromís critica que "Catalá vendió la integración del organismo autónomo de la Mostra dentro del Palau de la Música para mejorar la eficacia de la gestión y la realidad es que, por falta de diligencia y de una adecuada planificación del trabajo, el plazo para presentar películas a la Sección Oficial, se ha reducido de casi cuatro meses a diez días naturales, que incluyen tres días festivos y encima en pleno mes de agosto, cuando la actividad empresarial y cultural se reduce drásticamente."

Ferran Puchades acusa a la alcaldesa de "querer engañar a los valencianos diciendo que la derecha es quien mejor gestiona los recursos públicos, cuando la realidad es que la derecha de esta ciudad ha demostrado de nuevo que lo que mejor gestiona son sus intereses políticos, entre los que la política cultural no es precisamente una prioridad."