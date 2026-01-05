Compromís denuncia que "la Cabalgata de Catalá excluye a las bandas de música y al valenciano"

Uno de los elementos de la Cabalgata de València 2026 - AJUNTAMENT

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València denuncia que la Cabalgata de Reyes Magos organizada este año por el gobierno local del PP y Vox, que encabeza la 'popular' Mª José Catalá, "pierda la poca personalidad valenciana que le quedaba, persistiendo en la rancia censura al valenciano y excluyendo ahora también a las bandas de música de la ciudad para sustituirlas por altavoces".

Decisiones que, para el concejal Pere Fuset, "nadie entiende y que cuesta explicar incluso a quienes todavía puedan confiar en el PP", expresa el edil en un comunicado tras la celebración de la Cabalgata.

"Tal y como advertimos hace días, en una cabalgata que ha costado más de 350.000 euro, no se ha contratado ni una sola banda de música de València y se ha optado por megafonía enlatada, en un insulto que merece explicaciones", subraya Fuset. Por contra, asegura que "durante los mandatos progresistas, las bandas convivían con las collas de 'dolçaines' y las cornetas del marítimo para mostrar la pluralidad de la tierra de la música".

El edil valencianista exige a Catalá "explicar por qué hasta 2024 participaban nueve bandas por cabalgata, con una rotación consensuada, y ahora, con PP y Vox, después de reducirlas a tres, se ha pasado a excluirlas totalmente": "Se trata de un veto consciente, y no de un olvido, tal y como nos confirman las propias bandas".

Para Fuset, el "silencio" no ha sido solo musical: "Como en el resto de fiestas que Catalá ha dejado en manos de Vox, también en la Cabalgata se ha prohibido el valenciano", denuncia, e insiste en que "Vox pone la ideología y Catalá posa para la foto".

Además, lamenta que "también se han eliminado los gigantes y cabezudos de la ciudad, las canciones creadas expresamente para la cabalgata y todos los personajes valencianos que ayudaban a los Reyes, como la mensajera Caterina o el paje Miquel".

Esta "censura" del gobierno de Catalá, según Fuset, "es tan hipócrita como surrealista". Por eso se pregunta: "¿Cómo se puede vetar que un paje real con nombre valenciano recoja las cartas de los Reyes con el argumento de que 'no es bíblico', mientras PP y Vox contratan por 60.000 euro a 'Selene, la diosa de la ilusión', que no era precisamente cuñada de San José?".

"SIN IDENTIDAD VALENCIANA" Y CON "MÁS PUBLICIDAD"

"El objetivo no era una cabalgata de tradición bíblica, sino una cabalgata sin identidad valenciana, donde antes entra una diosa pagana o un hinchable reciclado de la Feria de Albacete que una dolçaina o un gigante", resume.

Otra de sus críticas es que "mientras se recorta la participación de entidades vecinales, se potencia la publicidad comercial dentro de la Cabalgata, una decisión especialmente absurda cuando la gestión de patrocinios ha sido un fracaso". Afirma que "los expedientes recogen que solo una empresa de cruceros se presentó y el Ayuntamiento tuvo que repetir el proceso para cubrir plazas de pago en lugar de abrir la puerta a más entidades de la ciudad".

Esta gestión ha generado, según Fuset, "situaciones imposibles de explicar, como el trato desigual a los clubes valencianos: mientras el València CF participa gratis como entidad, al Levante UD se le hace pagar", una situación por la que reclama "disculpas públicas" del gobierno de Catalá.

Para Compromís, el balance final es claro: "Catalá ha dejado la cultura festiva de València en manos de Vox, que la utiliza para imponer una agenda ideológica ultra, rancia y profundamente antivalenciana. Y lo más preocupante es que todo esto ocurre con la complicidad de un PP que ya ni una parte de sus propios votantes reconoce".