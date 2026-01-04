Compromís denuncia que "el Consell ha renunciado a la transición energética y bloquea el autoconsumo"

Archivo - Placas fotovoltaicas en imagen de archivo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís denuncia que "el Consell del PP ha centrado su política energética en un modelo de macroproyectos sin consenso, sin ordenación y sin respeto por el territorio", así como que "está bloqueando toda política que fomente el autoconsumo y las comunidades energéticas locales".

"Un ejemplo claro de este modelo es la proliferación de macroplantas fotovoltaicas mal ubicadas, como la prevista en el centro de la Plana Baixa, ocupando suelo agrícola de gran valor y sin consenso con el territorio", apunta en un comunicado el diputado en Les Corts Vicent Granel.

Desde la coalición valencianista advierten que "esta conflictividad no es un hecho aislado" y que "mientras tanto, el Consell ha frenado deliberadamente el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, que eran una de las claves para hacer compatible la energía, territorio y economía local".

Además, recuerdan que hace dos años que Compromís preguntó por la "desaparición" de los datos públicos de autoconsumo, "un primer síntoma de lo que estaba ocurriendo". "Ahora llegan las consecuencias", lamentan, pues denuncian que "la Conselleria no ha publicado en 2025 las ayudas del Ivace para el fomento de las comunidades energéticas locales".

A esto se suma, según los valencianistas, el retraso en las ayudas de los Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces), "con cambios terminológicos y de contenido para adaptarlas al relato de la extrema derecha".

"Especialmente grave" es, a su juicio, la situación de las ayudas al autoconsumo. Compromís denuncia que hay más de 50.000 solicitudes registradas, pero que solo se pagarán aproximadamente la mitad, "dejando a más de 25.000 familias, empresas y comunidades de vecinos fuera de las ayudas, pese a haber realizado la inversión": "25.000 valencianas y valencianos verán cómo su instalación de autoconsumo no recibirá ningún apoyo público".

"Se está desmantelando una política pública clave mientras se impone un modelo especulativo, centralizado y agresivo con el territorio", aseveran desde la coalición. Por contra, defienden que "la transición energética no es solo producir energía, sino decidir cómo, dónde y para quién".

"PARÁLISIS Y AUSENCIA TOTAL DE PLANIFICACIÓN"

Y argumentan: "El sector energético valenciano lleva meses alertando de una parálisis en el desarrollo de las renovables, con proyectos bloqueados, inseguridad jurídica y una ausencia total de planificación. Expertos del sector ya han advertido de que las plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana están prácticamente paralizadas por la falta de criterios claros, ordenación territorial y dirección política".

Por todo ello, Compromís exige "detener el modelo de macroplantas sin ordenación ni consenso territorial, recuperar una planificación energética transparente, convocar de manera inmediata las ayudas a comunidades energéticas locales, garantizar que todas las solicitudes de ayudas al autoconsumo tengan cobertura, sin dejar a miles de familias fuera, y defender una transición energética justa, que reduzca costes, cree empleo local y respete el territorio".