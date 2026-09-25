Compromís denuncia que la elección de las candidatas cuesta 413.800 euros, "más que toda la semana de Fallas"

Imagen de archivo de una gala de elección de las candidatas a Falleras Mayores de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Pere Fuset, ha denunciado que el gobierno de María José Catalá (PP) gastará "al menos 413.888,60 euros de dinero público" en el acto de elección de candidatas a falleras mayores de València 2027 que se celebra este sábado, aunque prevé que la cifra final sea "superior".

"Catalá gastará más en un acto de tres horas que en todos los actos oficiales de la semana fallera. Más dinero que todas las 'mascletaes' de marzo y el equivalente para las ayudas a bandas de música de cinco años. Una desproporción indecente de una alcaldesa que solo busca hacerse la foto a expensas de las Fallas", ha expuesto el concejal en un comunicado.

El edil de Compromís ha detallado el coste habitual del acto detallado a los portales de transparencia: en 2019, con Fuset todavía en la presidencia de Junta Central Fallera (JCF), costó 107.091 euros, mientras que la última edición organizada por el gobierno progresista en 2022, tiene pagos reconocidos por 163.710 euros.

"El PP gastará tres o cuatro veces lo que era habitual, usando el dinero público para su interés político. No están invirtiendo en las Fallas: están invirtiendo en su autobombo político", ha sostenido.

Compromís ha acusado al concejal de Fallas y actual presidente de la JCF, Santiago Ballester, de "mentir descaradamente" sobre el coste ante el Consejo Rector de JCF. En sesión extraordinaria, forzada por Compromís en julio, Ballester "se comprometió literalmente a reducir los ya escandalosos 375.000 euros del año pasado". Sin embargo, Fuset añade que, "con lo que llevamos detectado, y que Ballester oculta, ya se pasa de largo".

El concejal ha criticado que el equipo de gobierno --en manos de PP y Vox-- esté "utilizando la fiesta para sus intereses políticos y dilapidando dinero público por una gestión que solo busca la foto, mientras se abandona el patrimonio cultural de la fiesta".

"QUE NO VENGAN CON CUENTOS"

"Que no vengan con cuentos diciendo que lo hacen por el Patrimonio de la Humanidad", ha avisado Fuset, que ha remarcado que "lo que sí figura en el expediente de la UNESCO son los artistas falleros, que están cerrando talleres y que sufren recortes de Catalá".

También ha argumentado que, si "el objetivo real fuera la dignidad de las falleras protagonistas, no habrían dejado que fueran objeto de mofa en las televisiones durante semanas por unas fotos mal gestionadas, mientras ellos callaban y otros pedíamos respeto".

La formación valencianista ha insistido en la "desproporción" del gasto en comparación con otras partidas festivas. "Gastar en tres horas el equivalente a lo que se paga por 40 'mascletaes', casi dos veces la falla municipal o lo que suponen cinco años de ayudas a las bandas de música, demuestra una vez más que la única prioridad de Catalá en Fallas es la foto y el autobombo", ha insistido.

DESGLOSE DE GASTOS

Respecto a los gastos del acto de elección de las candidatas, que se celebra en el Roig Arena, del total de 413.888,60 euros detectados por Compromís, el grueso lo supone el propio alquiler del recinto, adjudicado "de forma directa" por 272.016,95 euros.

A este importe se suman 82.643 euros para un espectáculo, 'Ritus', adjudicado también "a dedo" por la vía de la exclusividad artística y 9.200 euros más en un contrato menor para el seguro de responsabilidad civil y la asistencia técnica del acto. A ello hay que añadir 27.038 euros en decoración tramitados de urgencia, que el año pasado figuraban en el contrato del recinto, y 22.990 euros para la grabación televisiva.

"Nueve de cada 10 euros que pagaremos por el acto son adjudicados a dedo, sin concurso público", ha denunciado Fuset, que ha acusado a Ballester de haber "faltado a la verdad": "Consta en acta sus palabras diciendo que este año gastaría menos que el año pasado. Los contratos que él ha firmado demuestran exactamente lo contrario".

Finalmente, Pere Fuset ha garantizado que Compromís "investigará esos contratos a dedo hasta el último céntimo" para "determinar si, además de indecente, la contratación presenta posibles irregularidades tras haber encontrado defectos de tramitación".

Y ha instado a la alcaldesa de València, María José Catalá, a que, "si realmente quiere ayudar a las fallas, se centre en cuidar el patrimonio de la humanidad y ayudar a las comisiones falleras a mejorar la convivencia".