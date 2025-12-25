Compromís denuncia que el gobierno de Carrasco promueve un acto antiabortista en Castelló

Vera Bou - COMPROMÍS

CASTELLÓ 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compromís per Castelló ha advertido de que el gobierno municipal de Begoña Carrasco está vulnerando la legislación vigente con la convocatoria, por parte del concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal (Vox), de una movilización prevista para el próximo 27 de diciembre bajo el lema 'Castellón apuesta por la vida', en la que participará la entidad Provida, "contraria al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

La formación considera que esta decisión supone una "grave irresponsabilidad institucional" y un uso "inadmisible" del Ayuntamiento para promover una movilización que vulnera derechos reconocidos por ley.

La concejala de Compromís per Castelló, Vera Bou, ha señalado que "una vez más Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló y concejala de Igualdad, está vulnerando los derechos de las mujeres". Bou ha remarcado que "no ha tenido suficiente con no hacer cumplir la ley ante los acosos a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, sino que ahora, además, está dando cobertura institucional a una manifestación claramente antiabortista".

Desde Compromís han recordado que la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece de forma explícita que las administraciones públicas deben abstenerse de realizar cualquier acto que vulnere estos derechos y que, además, tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir, investigar y erradicar cualquier vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En este contexto, la formación ha explicado que la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes, Mònica Àlvaro, ha presentado un escrito ante la Sindicatura de Greuges para que la Defensoría de Igualdad advierta al consistorio de Castelló de la "vulnerabilidad" legal en la que incurre con esta convocatoria impulsada desde el propio Ayuntamiento.

Además, Compromís participará en la concentración convocada el mismo sábado 27 de diciembre, a las 12 horas, en la plaza Cardona Vives, para defender el derecho a un aborto seguro y accesible. La coalición ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta movilización ante lo que considera un nuevo episodio de "violencia institucional contra las mujeres".