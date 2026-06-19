Compromís denuncia que À Punt ha gastado casi 750.000 euros de dinero público en retransmisiones taurinas

Toros en À Punt - À PUNT

VALÈNCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la diputada Mª Josep Amigó han denunciado que À Punt ha destinado un total de 743.545 euros de dinero público a retransmisiones taurinas desde principios de 2025. Esta cifra se desprende de la respuesta parlamentaria remitida por la corporación a petición de la coalición valencianista, donde se detallan 19 retransmisiones de corridas de toros, novilladas y otros festejos taurinos.

Baldoví ha señalado que "resulta difícil de entender que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se lamente por la infrafinanciación valenciana mientras gasta casi 800.000 euros en retransmitir corridas de toros". "Sus prioridades dejan mucho que desear porque, aparte del gasto de dinero público en estos contenidos, el problema radica en qué dejan de mostrar a los valencianos mientras emiten corridas de toros", ha reprochado.

La diputada Mª Josep Amigó ha puesto como ejemplo "la decisión de la dirección de la cadena de censurar la multitudinaria manifestación en defensa de la educación pública del pasado 23 de mayo para retransmitir, en su lugar, una corrida de toros".

Desde Compromís señalan, en un comunicado, que "este modus operandi de la dirección de À Punt no sea un hecho aislado": "En octubre de 2025, durante las multitudinarias movilizaciones contra la gestión de la dana por parte del 'expresident' Carlos Mazón, À Punt también optó por emitir una corrida de toros de hace 29 años del exconseller de Cultura de Vox, Vicente Barrera, en lugar de ofrecer una cobertura digna a las reivindicaciones ciudadanas".

"Cuando hay manifestaciones masivas contra las políticas del PP, siempre aparecen los toros. Es una coincidencia demasiado recurrente como para que nadie se la crea", ha subrayado Baldoví, mientras Amigó ha advertido que "cada euro que À Punt destina a retransmitir corridas de toros es un euro que deja de invertirse en fortalecer la industria audiovisual valenciana".

En este contexto, Compromís ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts en la que señala los objetivos prioritarios que debería cumplir la radiotelevisión pública valenciana "y que ha dejado de lado, como la retransmisión de la gala de actores y actrices", además de denunciar "la eliminación de partidas relevantes de pilota valenciana de la programación, la inexistencia de programación infantil y juvenil en la parrilla o la falta de doblaje de las películas al valenciano".

Los valencianistas también critican en su PNL que "se destinen cinco millones de euros a una producción internacional sin contar con el audiovisual valenciano", en alusión al dinero que destina el Consell para el rodaje de la cinta de Disney 'Enredados' en localizaciones de Alicante como los estudios de Ciudad de la Luz o el Castillo de Santa Bárbara.

Compromís ofrece a la ciudadanía el portal l'Observatori d'À Punt (https://observatoriapunt.compromis.net/), un órgano de control y fiscalización de la radiotelevisión pública que ha abierto a la ciudadanía para denunciar censuras o manipulaciones, así como para reclamar transparencia e independencia.