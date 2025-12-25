Compromís denuncia el "retraso" en la concesión de las ayudas al comercio por parte de Industria

Archivo - El diputado de Compromís, Vicent Granel - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha denunciado la "mala" gestión de las ayudas al comercio por parte de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, "que está afectando directamente a ayuntamientos, entidades comerciales y comercios de proximidad, especialmente durante la campaña de Navidad".

El diputado autonómico, Vicent Granel, ha lamentado en un comunicado que las subvenciones "salieron en pleno mes de agosto, se vieron obligados a ampliar el plazo hasta septiembre y se han resuelto en plena campaña navideña, lo que supone una auténtica vergüenza para el sector".

"Las ayudas llegan tarde y con plazos insuficientes, lo que ha impedido que muchos ayuntamientos y entidades pudieran presentarse y ha limitado gravemente las actividades de dinamización comercial durante la Navidad", ha criticado. La situación es "especialmente grave" en las ayudas a entidades municipales, donde el Consell ha reducido el porcentaje subvencionable del 70% al 50% y ha resuelto las convocatorias en el peor momento para exigir trámites administrativos a los comercios, ha apostillado.

Además, las ayudas de 2024 se han pagado este año, mientras que las de 2025 se publicaron con un plazo de solo 15 días en pleno agosto, lo que provocó un aluvión de quejas y obligó a la Conselleria a ampliar el plazo hasta septiembre.

"¿Cómo pueden los ayuntamientos, asociaciones y comercios planificar actividades si no saben cuándo ni cómo cobrarán las ayudas?", se han preguntado desde Compromís. También han criticado que se pretenda obligar a justificarlas durante la campaña navideña, cuando los comercios están centrados en atender clientes y mantener la actividad económica. "Estos son los problemas reales de la gente de la calle, y el Consell los ignora", ha destacado Granel.

Por todo ello, el diputado ha exigido "una planificación anual clara de las ayudas, consensuada con el sector; resoluciones y pagos en tiempo y forma antes de las campañas comerciales clave; recuperar porcentajes suficientes para garantizar la viabilidad de los proyectos municipales y asociativos, y respetar el calendario comercial, evitando sobrecarga burocrática en momentos críticos". "El comercio de proximidad no necesita improvisación ni propaganda: necesita planificación, respeto y apoyo real", ha concluido.