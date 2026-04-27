Compromís denunciará ante el Síndic que PP y Vox "mantienen la exclusión del valenciano" en la Gran Fira

Archivo - Imagen de archivo de un concierto de Viveros en la Gran Fira de Juliol de València - CONCERTSDEVIVERS - Archivo

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València denunciará ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana "la nueva discriminación al valenciano" en la programación de la Gran Fira de València aprobada en junta de gobierno local por PP y Vox, los partidos que conforman el ejecutivo de la ciudad.

"Por tercer año, el gobierno de Mª José Catalá excluye el valenciano de la programación cultural y festiva de la Gran Fira, lo que incumple las leyes y las advertencias jurídicas internas", denuncia el concejal Pere Fuset en un comunicado.

Fuset señala que la "marginación" del valenciano es un "patrón consolidado" desde el inicio del mandato de PP y Vox a mediados de 2023: "Es más fácil escuchar valenciano en la Feria de Albacete, donde el año pasado ya actuaron grupos en valenciano, que en la Gran Fira, donde PP y Vox han vuelto a censurar el valenciano de la programación de forma consciente y reiterada".

Según advierte, la programación ya aprobada para este año --97 actividades que incluyen los Conciertos de Viveros, las actividades en los barrios y en los Jardines del Palau-- evidencia una "presencia marginal del valenciano, contraria a la normativa vigente y a los propios criterios jurídicos del Ayuntamiento de València".

Desde la formación valencianista destacan que un informe reciente de la Secretaría Municipal sobre cartelería en Parques y Jardines "ya advertía a la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil (Vox), que marginar el valenciano no se ajusta a la normativa municipal ni al criterio de los tribunales, y vulnera los principios de cooficialidad y de protección del valenciano establecidos por la legislación vigente".

A pesar de ello, según Fuset, el gobierno de Catalá "ni rectifica ni corrige para cumplir las leyes" y el concejal de Fallas, Santiago Ballester (PP), que es responsable de la programación en los Jardines del Palau, "también reproduce el mismo patrón de exclusión del valenciano".

El concejal valencianista advierte que "marginar el valenciano en València supone incumplir las leyes y evidencia el desprecio de este gobierno por la cultura propia". "Después de tres años, el patrón es claro: incumplimiento reiterado de las leyes y exclusión sistemática del valenciano", reitera.